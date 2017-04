Praha - Husté sněžení dnes večer výrazně komplikuje dopravu na Jesenicku a Šumpersku, kde od odpoledne napadlo několik centimetrů sněhu. Kvůli uvízlým automobilům byl omezen provoz na několika silnicích. Kromě rozbředlého sněhu by si řidiči měli dát pozor také na ledovku.

"Doprava momentálně stojí na silnici 369 v Ramzové, kde je v příkopu náš sypač," řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic. Kvůli ledovce byla posléze tato silnice uzavřena v desetikilometrovém úseku mezi obcemi Branná na Šumpersku a Lipová-lázně na Jesenicku. Dopravu řídí policie.

Na ledovku by si měli dát řidiči pozor také na silnicích v okolí Zlatých Hor na Jesenicku. Problémy jsou kvůli hustému sněžení na důležité silnici přes Červenohorské sedlo. "Komplikace máme hlášeny hlavně z jesenické strany. Před chvílí volal kolega, že tam uvízl náklaďák," uvedl dispečer.

Provoz je podle dispečera omezen i na silnici přes Vidly, kde ve sněhu uvízl osobní automobil. "Komplikace v dopravě jsou na silnici přes Petrovy boudy a Na Pomezí, kde na silnici I/60 stojí tři kamiony," upozornil dispečer.

Většinu silnic na Jesenicku a Šumpersku pokrývá rozbředlý sníh a místy i ledovka. "Problémy se sněhem jsou už i v nižších polohách," varoval dispečer.

Sněhové přeháňky večer zasáhly také jižní části Olomouckého kraje, jejich intenzita ale zatím není tak vysoká jako na hornatém Jesenicku a Šumpersku.

Na severu Moravy má vydatně sněžit, hrozí i silný vítr

Během dnešního večera a středy zasáhne zejména sever Moravy a Slezsko vydatné a trvalé sněžení. Do čtvrtečního rána má napadnout celkem až 20 centimetrů sněhu, na horách 30 a v Jeseníkách ojediněle i 40 centimetrů. Sněhovou nadílku lze čekat i na Vysočině. Sněžení doprovodí silný vítr, který bude vytvářet nebezpečné sněhové jazyky či závěje, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V Plzeňském a Karlovarském kraji se večer a v noci může tvořit náledí. Silný vítr hrozí od středy na celé Moravě.

"Zejména na severu Moravy a ve Slezsku se budou v důsledku kombinace silného větru a nového sněhu vytvářet od vyšších poloh sněhové jazyky, v hřebenových partiích i závěje. Sněhové jazyky se mohou tvořit také na Českomoravské vrchovině a v Orlických horách," uvedli meteorologové.

Vítr má slábnout ve středu večer, sněžení by mělo ustat v noci na čtvrtek.

Opatrní by měli být hlavně řidiči. Měli by mít zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. "Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku může v případě mokrého sněhu docházet i ke škodám na lesním porostu a polomům," uvádí aktuální výstraha meteorologů.