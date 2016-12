Londýn - Hudební svět vyjadřuje projevy účasti nad smrtí britské popové hvězdy George Michaela. Světoznámý zpěvák, skladatel a hudební producent zemřel v neděli ve věku 53 let, podle britských médií na selhání srdce. Americká zpěvačka Madonna či britská skupina Duran Duran v kondolencích připomínají, že letos už skonala řada talentovaných hudebníků. Pohnutí z Michaelovy smrti vyjádřili také britský popový zpěvák Robbie Williams, starosta Londýna Sadiq Khan a mnoho dalších.

"Jsem hluboce šokován. Ztratil jsem drahého přítele, byla to ta nejlaskavější, nejšlechetnější duše a vynikající umělec," napsal na twitteru britský zpěvák Elton John. "Mé srdce je s jeho rodinou a se všemi jeho fanoušky," dodal.

Lítost nad umělcovou smrtí vyjádřil také Andrew Ridgeley. Ten s Georgem Michaelem vytvořil v 80. letech slavné hudební duo Wham!, které od založení v roce 1981 do svého rozpadu v roce 1986 prodalo po celém světě přes 25 milionů nahrávek.

"Opustil nás další skvělý umělec," uvedla americká zpěvačka Madonna s odkazem na letošní úmrtí Davida Bowieho, Prince, Leonarda Cohena a dalších hudebních hvězd. O ztrátě další talentované duše v tomto roce hovořila i britská popová kapela Duran Duran.

"Ať bůh poskytne Georgi Michaelovi klid a jeho přátelům s rodinou lásku," napsal na twitteru bubeník někdejší skupiny The Beatles Ringo Starr. Jeho kolega ze slavných "brouků" Paul McCartney řekl, že Michaelova hudební duše bude i po jeho skonu žít dál. Dodal, že při jeho práci vždy oceňoval Michaelův skvělý talent a smysl pro humor.

"Myslím na rodinu George Michaela, jeho přátele a fanoušky," uvedl britský zpěvák Boy George. "Měl úžasný hlas, jeho hudba bude stále žít jako odkaz jeho talentu. Nemohu uvěřit, že zemřel. Doufám, že ho buddha uvítá ve svém objetí," dodal.

Americká zpěvačka a herečka Miley Cyrusová ocenila, jak se George Michael, který se sám přihlásil k homosexualitě, zasazoval za práva gayů, lesbiček, bisexuálů a transgenderových osob (LGBT). "Už teď mi chybíš," dodala.

"Odpočívej v pokoji, Georgi Michaele. Nemohu tomu uvěřit. Tak úžasný zpěvák a skvělý člověk, byl příliš mladý na to, aby nás opustil," uvedl na twitteru kanadský rockový hudebník Bryan Adams. "Ach Bože, to ne...," stojí v dalším twitterovém vzkazu, jehož autorem je Robbie Williams. "Mám tě rád Georgi, odpočívej v pokoji," dodal.

Anglický zpěvák Paul Young v dnešním rozhovoru s BBC vzpomínal, jak neuvěřitelný hlasový dar Michael měl. "Vystoupil z auta, prohodil na pódiu pár slov a bez nápěvu a přípravy prostě začal zpívat jako slavík. Skutečně neuvěřitelné," uvedl Young s odkazem na charitativní vystoupení, kdy spolu zpívali píseň Everytime You Go Away.

Londýnský starosta Sadiq Khan prohlásil, že bylo nesmírně obtížné vyslechnout zprávu o Michaelově skonu. "Neuvěřitelný talent, který skrze hudbu přinášel radost milionům z nás," dodal Khan.

Před rezidencí George Michaela v severní části Londýna se po celý den scházeli fanoušci, kteří před vstupem pokládali květiny, zapalovali svíčky a nechávali tam soustrastné vzkazy.