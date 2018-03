Praha - Letní hudební festivaly si při velké konkurenci nevystačí jen s muzikou, většina z nich i letos nabízí bohatou gastronomii, stanová městečka, možnost parkování nebo vstupenky za zvýhodněnou cenu. Festivaly, kterých se v Česku každoročně koná několik stovek, mají v posledních letech velkou návštěvnost. ČTK o tom informovali jejich pořadatelé.

Akce Votvírák, která je neoficiálním otevřením festivalového léta, se koná ve dnech 15. až 17. června v areálu letiště v Milovicích na Nymbursku. Dramaturgická koncepce Votvíráku je tradičně zaměřena výhradně na českou a slovenskou scénu v různých žánrech. Na letošním Votvíráku zahraje nová sestava Chinaski, dále vystoupí Tata Bojs, Mig 21, Ewa Farna, Xindl X, Divokej Bill a řada dalších. "Cílem festivalové dramaturgie nebylo a není experimentovat, od toho jsou podle nás jiné domácí hudební festivaly. My nabídneme nejznámější a nejdůležitější jména české a slovenské hudební scény," konstatoval promotér a projektový manažer David Šindelář.

Na Rock for People, který se v Hradci Králové koná od 4. do 7. července, dorazí kapela The Kooks. Spolu s nimi se představí další zástupci britské hudební scény Blossoms nebo Marmozets. Mezi již dříve potvrzenými interprety najdeme jména jako The Prodigy, Skillet nebo Beatsteaks. Z tuzemských kapel oznámili organizátoři mimo jiné Gaia Messiah, Horkýže Slíže, Vypsanou fixu nebo Tři sestry.

Hudební přehlídka Barvy léta se již po sedmnácté uskuteční 14. července v areálu Jezera Poděbrady. Na pódiu se mimo jiné představí Tři sestry, Sto zvířat, Vypsaná fixa, Wohnout, Doctor P.P. a další. Pořadatelé dále nabízejí občerstvení, stanové městečko, dětský koutek, oddychovou zónu s čajovnou a různé stánky.

Třetí ročník rodinného hudebního festivalu Rozmarné léto se koná 21. července u Máchova jezera na pláži Klůček. Vedle hudebního programu nabízí koupání v jezeře, výlet parníkem nebo plážovou party. Návštěvníci se mohou těšit na Tomáš Kluse, Jaroslava Uhlíře, Žlutého psa, Voxela nebo muzikál Pomáda. Nejmenší potěší divadélko Kůzle, různé soutěže, skákadla a houpačky. Jednodenní festival Hip Hop Žije, který se stal na Slovensku jednou z nejúspěšnějších žánrových akcí, míří poprvé do Prahy. 28. července se v areálu Výstaviště představí to nejlepší ze slovenské a české rapové scény. Mezi potvrzená jména patří Kontrafakt, Majk Spirit, Kali, Separ nebo Pil C.

Rock Heart v Moravském Krumlově od 17. do 18.srpna přivítá mezi vystupujícími zahraniční hvězdy Hammerfall, Epice, Rage a Sodom. Z tuzemských formací se příznivci tvrdé hudby mohou těšit například na pražskou thrash metalovou kapelu Kryptor nebo ostravské Malignant Tumour. Britská elektronická kapela Lamb vystoupí na festivalu Rock for Churchill, který se koná 24. a 25. srpna ve Vroutku. Kromě Lamb pořadatelé přivítají The Subways, slovenský Polemic s německým hostem Dr. Ring Dingem, maďarský celtic punk-rockový projekt Paddy & The Rats a domácí kapely N.O.H.A., Wohnout, Pipes and Pints, Mydy Rabycad a Fast Food Orchestra. Závěr festivalové sezóny bude o posledním srpnovém víkendu patřit Eurotrialogu Mikulov s podtitulem Festival nepopulární hudby. Příznivcům alternativní a undergroundové scény dává bez žánrových předpojatostí možnost poslechnout si výběr z nezávislé hudební scény. Od 24. do 25. srpna se v areálu mikulovského amfiteátru objeví například Tomáš Kočko, Květy, Zuby nehty, Už jsme doma, James Harries nebo projekt Bittová-Dusilová-Načeva: Spolu.

Osm velkých festivalů loni ohlásilo vznik festivalové asociace Festas. Asociace si především klade za cíl podílet se na komunikaci mezi státní správou a pořadateli hudebních akcí, ale také kultivovat a sdružovat domácí festivalové prostředí.