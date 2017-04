Praha - Zahraniční tisk dnes většinou vítá postup centristy Emmanuela Macrona do druhého kola francouzských prezidentských voleb. Některé listy označují za hrozbu to, že 7. května bude spolu s ním o prezidentský post usilovat představitelka krajní pravice Marine Le Penová.

Podle britského listu The Guardian je Macron "nejlepší nadějí velké země s hlubokými problémy". Hrozba, že se k moci dostane krajní pravice, ale podle listu trvá.

Financial Times nepochybuje o Macronově vítězství i ve druhém kole, avšak devětatřicetiletý centrista bude podle listu nucen "tvrdě vyjednávat", aby prosadil svůj program.

Daily Mail píše o "nové francouzské revoluci", protože ve Francii se podle něj odehrává referendum o Evropské unii. Deník Times první kolo voleb vidí jako "pokoření francouzské elity politiky okrajových proudů mířících k vítězství".

Belgický list Le Soir napsal, že "Francouzi provedli revoluci a v Trumpově stylu smetli tradiční politiky pravice i levice a postavili proti sobě tváře, které do hlavního proudu nepatřily".

Americký The Wall Street Journal se domnívá, že Francouzi "předefinovali politický zeměpis své země a do centra nové politické opozice umístili Evropskou unii". Na jedné straně stojí bývalý bankéř, který usiluje o evropskou integraci, na druhé zapřisáhlá odpůrkyně unie a jednotné unijní měny.

The New York Times francouzské volby vidí jako souboj "politického novice s krajně pravicovou buřičkou", jako boj "dvou outsiderů s naprosto odlišnými plány pro svou zemi". Francie se tak vydává na "nejistou cestu v kritické chvíli, kdy tyto volby mohou rozhodnout rovněž o budoucnosti EU", soudí newyorský list.

Australský The Sydney Morning Herald hovoří o "politickém zemětřesení" a ve druhém kole předvídá vítězství "kandidáta lépe zastupujícího systém", tedy Macrona. "Pro krajní pravici je to triumf, ale zároveň to ukazuje, že jde stále o stranu v podstatě nevolitelnou," soudí list s poukazem na Národní frontu Le Penové.

Čínský Global Times napsal, že "většina francouzských a evropských pozorovatelů se domnívá, že (ve druhém kole) zvítězí Macron". List ale dodává, že se všichni mohou zmýlit, jak ukazuje výsledek amerických prezidentských voleb. "Když zvítězí Macron, nebude to znamenat, že se Le Penová namáhala zbytečně: její politická kariéra může být pozastavena, ale politická síla krajní pravice její kampaní posílila. Jestliže navzdory všem očekáváním Le Penová Macrona porazí, pak to mnozí Evropané pochopí jako umíráček pro Evropskou unii", píše čínský list.

Evropský tisk: Druhé kolo voleb ve Francii bude hlasováním o EU

Druhé kolo prezidentských voleb ve Francii bude především hlasováním o Evropské unii, shodují se v dnešních komentářích evropské listy. Nedělní první kolo bylo podle nich především porážkou tradičních politických stran.

"Prezidentské volby ve Francii se stanou plebiscitem o Evropské unii," napsal švýcarský list Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Ve druhém kole se podle něj utkají "vzteklá" odpůrkyně EU Le Penová a "euforický" zastánce evropské integrace Macron. Téma Evropské unie podle NZZ kampani dominovalo. "Imigrace pracovních sil a přesun pracovních míst do zahraničí v rámci evropského vnitřního trhu i globalizace jsou pro řadu Francouzů - nejen pro ty nezaměstnané - žhavým tématem," napsal list.

Vítězství Le Penové ve druhém kole je podle švýcarského deníku stále možné, pokud se najde dostatek "zklamaných voličů" pravice i levice. "Aby dokázal Macron Le Penovou přesvědčivě porazit, bude muset vytříbit svůj profil. Nestačí, že bude působit mile," napsal NZZ.

Za duel "o budoucnost Evropy" označil nadcházející druhé kolo voleb také rakouský list Die Presse. Pokud by Le Penová zvítězila, hrozil by podle něj "frexit", tedy odchod Francie z EU. "EU, jak ji známe, by skončila," stojí v komentáři.

Pátá republika založená v roce 1958 Charlesem de Gaullem se otřásá v základech, napsal rakouský deník Der Standard. Fakt, že v prvním kole neuspěl ani jeden z kandidátů tradičních stran, je podle něj důvodem k zamyšlení, a to nejen pro Francii, ale pro celou Evropu. Ve druhém kole voleb se podle něj utkají "proevropský kandidát pařížské elity se spíše vágním programem" a žena, která "se staví do pozice outsidera systému", narazí na sebe "měkký centrista" a "tvrdá extremistka".

"Francouzští voliči se rozhodli pro dobrodružství," komentuje výsledky prvního kola voleb nizozemský De Tijd. Ve druhém kole se utká "nekonvenční kandidát, který se do vedení dostal z nuly" a "rafinovaná politička, která pět let pracovala na svém image, aby se dostala do druhého kola". Le Penová podle nizozemského listu není předem poražená, nespokojenost Francouzů je totiž velká. "Populismus - zprava i zleva - zakořenil ve francouzské politice," shrnuje De Tijd.

Polská Gazeta Wyborcza vítězství Emmanuela Macrona v prvním kole voleb uvítala. Le Penovou centrista "jistě" porazí, šéfka krajní pravice ale "zůstává ve hře", neboť v červnových parlamentních volbách získá její strana řadu poslanců. Tradiční strany jsou totiž v krizi, píše se v komentáři. Po volbách se podle polského listu stane nacionalismus, xenofobie a politika masového šíření lží součástí francouzské reality. Nadcházející odchod Británie z Evropské unie Evropská unie zřejmě přežije, frexit, tedy odchod Francie z unie, kterým hrozí Le Penová, "by evropský projekt pohřbil", soudí Gazeta Wyborcza.

Nyní začíná boj o Evropu, píše slovenský deník Sme. Také podle něj Macron těžil především z toho, že Francouzi odmítli dosavadní politiky. Ve druhém kole podle Sme půjde o to, jestli Evropa zůstane "globálním hráčem".