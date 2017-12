Kladruby nad Labem (Pardubicko) - Národní hřebčín Kladruby nad Labem a ve Slatiňanech letos uvítá kolem 80.000 návštěvníků, meziročně tak zvýší návštěvnost téměř o 20.000 lidí. Popularitu mu zvyšuje kandidatura do UNESCO. ČTK to dnes řekl mluvčí hřebčína Pavel Douša.

"Přikládáme to tomu, že hřebčín kandiduje do UNESCO, je to hodně medializovaná věc, která nám pomáhá v návštěvnosti. Máme i víc akcí v sezoně," řekl Douša.

Hřebčín v Kladrubech i jeho pobočka ve Slatiňanech měla o svátcích otevřeno, na starokladrubské bělouše a vraníky se přijelo podívat 1300 návštěvníků. Větší zájem je o kladrubský hřebčín, který je větší a nedávno prošel nákladnou opravou a nabízí víc prohlídkových okruhů.

"Dnešek byl návštěvnicky silnější než 26. prosince. V Kladrubech jsme prohlídky oživili výtvarnými dílnami. Děti nosí koníkům jablíčka, mrkev a suchý chléb. Hrajeme tu pohádky o koních, takže tu máme vánoční atmosféru," řekl Douša.

Hřebčín je od roku 2002 národní kulturní památkou a je jedním z nejstarších na světě. Hřebčinec založil v Kladrubech v roce 1563 Maxmilián II. V roce 1579 ho Rudolf II. povýšil na císařský dvorní hřebčín. Stát ho převzal v roce 1918. V současnosti je hřebčín příspěvkovou organizací ministerstva zemědělství.