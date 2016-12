Zasněžený hraniční přechod do Polska v Harrachově na Semilsku.

Zasněžený hraniční přechod do Polska v Harrachově na Semilsku. ČTK/Petrášek Radek

Harrachov (Semilsko) - Silničáři dnes odpoledne na více než dvě hodiny pro kamiony nad 3,5 tuny uzavřeli úsek silnice 10 od Tanvaldu k hraničnímu přechodu do Polska v Harrachově. Důvodem bylo intenzivní sněžení, situaci komplikoval ještě silný nárazový vítr. ČTK to řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má na starosti zimní údržbu krajských silnic na území Libereckého kraje. Sněžení už ale ustalo a silnice je opět sjízdná i pro nákladní auta.

Frekventovaná silnice k česko-polské hranici se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování komunikace totiž stačí jediný kamion uvízlý v kopci. "Není vyloučeno, že budeme muset v noci silnici znovu uzavřít, očekává se další sněžení. Jako alternativní trasu pro nákladní vozidla proto doporučujeme cestu přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou po silnici I/35," řekl Šén.

Intenzivní sněžení doprovázené silným větrem zkomplikovalo odpoledne dopravu zejména v Jizerských horách a Krkonoších. "Ve vyšších polohách se tvořily sněhové jazyky a závěje," poznamenal Šén. I když se situace uklidnila, měli by být podle něj řidiči připraveni na náhlou změnu počasí a měli by tomu přizpůsobit styl jízdy. "Doporučujeme kvalitní zimní výbavu - zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku, při cestách do hor i sněhové řetězy," dodal.