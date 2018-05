Hradec Králové - Krajský soud v Hradci Králové má v pondělí znovu začít projednávat kauzu Lukáše Nečesaného obžalovaného z pokusu vraždy kadeřnice v Hořicích na Jičínsku. Krajský soud se kauzou bude zabývat už popáté. Jeho předchozí rozsudek z března, jímž Nečesaného zprostil viny, zrušil odvolací soud. Líčení se bude konat v největší jednací síni soudní budovy.

"Program není pevně dán, bude záležet i na procesních návrzích stran, svědci ani znalci k hlavnímu líčení předvoláni nejsou. Vývoj hlavního líčení nelze v tuto chvíli odhadnout," řekl ČTK mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek. Hlavní líčení je naplánované zatím jen na pondělí.

Odvolací vrchní soud letos v březnu dospěl k názoru, že senát předsedy Miroslava Mjartana se až příliš držel právního názoru Nejvyššího soudu (NS) a měl by respektovat právní názor NS v otázce výše trestu či právní kvalifikace, nikoli v otázce hodnocení důkazů. Podle vrchního soudu by ten hradecký měl v novém řízení znovu zhodnotit provedené důkazy, aniž by se nechal omezovat nezávazným právním názorem Nejvyššího soudu, a poté rozhodnout.

Nečesaný prostřednictvím advokáta v dubnu postup Vrchního soudu v Praze napadl ve stížnosti k Ústavnímu soudu. Domáhá se práva na spravedlivý proces. Vrchní soud podle něj postupoval v rozporu se závazným právním názorem Nejvyššího soudu (NS) a obžalovanému upřel právo namítat podjatost soudce. Nečesaný navrhl rozhodnutí vrchního soudu zrušit a odložit vykonavatelnosti rozhodnutí do doby, než Ústavní soud rozhodne. Podle Kulhánka to ale termín hlavního líčení neohrozí. "Hlavní líčení by se mělo konat v daném termínu," uvedl.

Podle spisu mladík napadl kadeřnici 21. února 2013 před koncem pracovní doby, opakovaně ji udeřil do hlavy a ukradl jí přes 10.000 korun. Vážně zraněnou našel její syn, život jí zachránili lékaři. Nečesaný obvinění opakovaně odmítl.

Původní senát krajského soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek podruhé uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud verdikt o tři roky zmírnil. NS rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení. Krajský soud Nečesanému ale v dubnu 2016 dal opět 13 let, odvolací vrchní soud rozsudek potvrdil. Po dovolání v prosinci 2016 NS trest Nečesanému přerušil a oznámil, že předchozí rozsudek zrušil. Počtvrté, již pod novým senátem, hradecký soud Nečesaného pro nedostatek důkazů zprostil obžaloby. Proti rozsudku se odvolala státní zástupkyně.