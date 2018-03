Hradec Králové - Rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča obdržel pozvání na čtvrteční inauguraci prezidenta Miloše Zemana, ale nezúčastní se jí. Kuča v prohlášení pro ČTK uvedl, že důvodem je nemoc. Zemanovo chování vůči akademické půdě ale kritizuje, vadí mu i selektování rektorů hlavou státu, čímž podle Kuči prezident nerespektuje suverenitu vysokých škol. "Slavnostní inaugurace Miloše Zemana se z důvodu nemoci nemohu zúčastnit. Pozvánku z Pražského hradu jsem každopádně obdržel," uvedl v prohlášení.

Mluvčí univerzity Jakub Novák na dotaz ČTK, jestli by se rektor jinak zúčastnil, odpověděl: "Kdyby pan rektor nebyl nemocný, inaugurace by se ani tak nemohl zúčastnit, protože měl dlouho naplánovanou pracovní zahraniční cestu. Pokud by mu ani tento program nebránil, o účasti by i tak pochyboval, a to vzhledem k tomu, že ne všichni rektoři pozvání dostali a hlava státu opět rektory selektuje a nerespektuje tak suverenitu vysokých škol."

V lednu Kuča uvedl, že nesouhlasí například s chováním prezidenta Zemana vůči akademické půdě a vysokým školám obecně. Prohlásil, že v minulosti Zeman nerespektoval suverenitu a autonomii vysokých škol a zpochybnil smysl jejich existence.

Zemanovi první funkční období skončí o půlnoci z 8. na 9. března, svůj druhý slib složí ještě před uplynutím prvního mandátu. Slib podepíše na Pražském hradě u stolu, který používal Tomáš Garrigue Masaryk. Zhruba na hodinový ceremoniál ve Vladislavském sále bylo pozváno na 700 hostů včetně poslanců, senátorů, diplomatů, hejtmanů, primátorů a dalších představitelů kulturního a společenského života. Inaugurace začne ve čtvrtek 8. března ve 14:00. Lidé budou moci sledovat slavnostní akt na velkoplošné obrazovce na Hradčanském náměstí, zvuk bude přenášen i na třetí nádvoří. Stejně jako v minulosti zazní po složení slibu státní hymna a 21 čestných salv z děl, které vojáci umístí na Petřín.