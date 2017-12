Ilustrační foto - Houslista Pavel Šporcl poskytl 8. listopadu v Praze rozhovor České tiskové kanceláři. Šporcl vydává vánoční album Christmas on the Blue Violin, které natočil s Královskou liverpoolskou filharmonií. Hostem alba je Český pěvecký sbor Boni pueri a harfistka Jana Boušková. Šporclovo následné turné Vánoce na modrých houslích zavítá od 4. do 22. prosince do jedenácti měst České republiky. ČTK/Krumphanzl Michal