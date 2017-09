Přerov - Houbařská sezona na střední Moravě se podle mykologů pomalu rozjíždí. Pomohlo tomu především deštivé počasí. Po prázdninových měsících, kdy z lesů odcházeli lidé s téměř prázdnými košíky, se tak nyní začaly objevovat bedle, křemenáče či holubinky. Tradiční velká houbařská výstava, která se koná na konci příštího týdne v Přerově, by tak i přes dosavadní špatné prognózy ohrožena být neměla. ČTK to dnes řekl přerovský mykolog Jiří Polčák.

Podle odborníků lze nyní nalézt v lesích větší druhovou pestrost, o tradiční konzumní houby je však stále nouze. "Druhově je to rozhodně lepší než před 14 dny, je toho v lesích docela dost. Nyní se ukazují bedly, holubinky či ryzce, je to trochu veselejší. V lesích mohou houbaři nyní nalézt také pýchavky, kozáky, křemenáče a sem tam také hříbky. Určitě tomu pomohlo dosavadní deštivé počasí," uvedl Polčák.

Slibné jsou podle něj i dny příští, mykologové očekávají, že růst by měly začít už také václavky. "Přijdou i suchohřiby. Po pondělním dešti to vypadá dobře. Houba však nevyroste hned, potřebuje k růstu osm až 12 dní po dešti," doplnil Polčák.

Dosavadní houbařská sezona byla podle odborníků velmi špatná. Označují ji dokonce za jednu z nejhorších za posledních několik let. "Dá se říci, že od června do srpna byly lesy prázdné. Dlouho nepamatuji takovou neúrodu, byly vysoké teploty a sucho. Pokud však nyní nenastanou nějaké velké teplotní výkyvy, může to být ještě zajímavé," řekl přerovský mykolog.

Chystaná houbařská výstava v Přerově, jejíž otevření je naplánováno na příští pátek, by tak podle současných prognóz být ohrožena neměla. Mykologové se kvůli ní rozjedou do lesů po celé střední Moravě příští čtvrtek. Loni se jim i přes výrazné teplotní výkyvy podařilo shromáždit na 200 druhů hub. Pravidelně jsou součástí výstavy i vzácné houby. Loni to byla krásnoporka citrónová, kterou mykologové objevili jako první v České republice. Objevena byla teprve před několika lety ve Skandinávii, mykologové ji loni našli v lesích v Beskydech.