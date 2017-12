Březová (Karlovarsko) - V dějiště filmu Ten, kdo tě miloval podle knižní předlohy Marie Poledňákové se tento týden proměnil hotel Retro Riverside v Březové u Karlových Varů. Na natáčení komediálně laděného příběhu s detektivní záplatkou dorazili s filmovým štábem třeba Soňa Norisová, Pavel Řezníček nebo Lívia Bielovič. Pod režisérským vedením Jana Pachla v prosinci natáčeli kromě Karlových Varů i v Chebu a na Božím Daru. V Karlovarském kraji zůstanou do pátku, řekla ČTK produkční Vendy Fenclová. Natáčení v hotelu v Březové bylo podle ní náročné zejména z toho důvodu, že hotel současně běžně fungoval pro své hosty.

"Stále natáčíme a stále se pokoušíme o to, aby obě strany byly spokojené - hotel i my. Je to náročné, protože hotel tady má spoustu akcí, my zase potřebujeme lokace v tom hotelu. Není to jednoduché, ale všichni se tu snaží nám pomoct a my se zase snažíme nebýt rozlezlí úplně všude, jak to filmaři rádi dělají," popsala Fenclová. Potíže vyvstaly štábu například při natáčení ve wellness, kde se personálu hotelu nedařilo vypnout hudbu, která je tam jinak neustále puštěná.

Svou roli ve snímku, který bude mít premiéru v listopadu příštího roku, ČTK poodhalila slovenská herečka Lívia Bielovič. "Moje role je postava Ukrajinky Iriny, která pracuje v hotelu jako uklízečka, protože si potřebuje přivydělat na svůj život. Řeší jednu vážnou věc, kterou nemůžu prozradit. To se diváci dozví ve filmu. Ale bojuje o svůj život, protože důkaz, který má v rukou, může vše vyřešit," řekla. Natáčení těsně před Vánoci zažila poprvé. "Na pečení a vaření moc času nebude," dodala.

Ve filmu se objeví také oblíbená dvojice Miloš Pokorný a Roman Ondráček. Duo známé jako Těžkej Pokondr si před kamerou i zazpívá. "Budeme na svatbě zpívat Kaťušu v ruštině s nějakou cikánskou kapelou," prozradil Pokorný. Celkově podle něj věnují natáčení tři dny.

Natáčení snímku začalo letos v listopadu. Kolik přesně natáčecích dnů filmaře ještě čeká, zatím nevědí. Už nyní je ale jasné, že od knižní předlohy se snímek mírně odchýlí. V hlavních rolích se dále objeví Hynek Čermák, Eva Holubová, Lukáš Vaculík nebo Václav Postránecký.