Praha - Praze má za první pololetí přebytek rozpočtu zhruba 7,8 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy o plnění rozpočtu, kterou dnes schválili radní. Celkem hlavní město vyčerpalo peníze na letošní rok z 36,2 procenta, v případě investic magistrát splnil letošní plány pouze na 14,26 procenta. Metropole v posledních letech zaznamenává velké přebytky každoročně, loni skončilo hospodaření v plusu 12,3 miliardy korun.

Magistrát letos chce investovat celkem 27,77 miliardy korun, do poloviny roku však na investiční projekty vydal zhruba 3,96 miliardy. Nejvíce peněz šlo na budování městské infrastruktury a školství. Nejméně město dalo do kultury a cestovního ruchu, a to zhruba 93 milionů. Největším nynějším investičním projektem je rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, která by celkem měla stát přes deset miliard korun.

Příjmy činily 39,28 miliardy korun a výdaje 31,48 miliardy. Podle schváleného dokumentu příjmy proti původním plánům vzrostly, a to zejména o peníze ze státního rozpočtu určené pro školy a peníze získané díky vyšším odvodům daně z přidané hodnoty. Přebytek 7,8 miliardy korun je o asi 551 milionů korun meziročně vyšší.

Loni město z peněz určených na investice vyčerpalo 58 procent, za což vedení magistrátu sklidilo kritiku od opozice. Náměstkyně primátorky pro finance Eva Kislingerová (nestr. za ANO) argumentovala, že nízké čerpání bylo dáno legislativními změnami a také započítáním výsledků městských částí. "Chci věřit tomu, že situace v letošním roce bude určitě lepší," řekla na červnovém jednání zastupitelstva. Praha loni část přebytku využila ke splacení dluhu. Šlo o 9,5 miliardy korun, z toho tvořila 8,5 miliardy předčasná úhrada úvěru Evropské investiční bance.