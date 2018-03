Telč (Jihlavsko) - Horácké kraslice mohou pomocí symbolů vyprávět. Pro mladého muže v plné síle se dá namalovat vajíčko s rozkvetlým stromem a pro ženatého třeba strom života nesoucí jablka podle počtu jeho dětí. ČTK to řekla Hana Šmikmátorová, která vajíčka zdobí čtyři desetiletí. Kromě lidových motivů dokáže na kraslicích zachytit třeba i renesanční domy na náměstí v Telči, kde žije. Od loňska patří mezi držitele titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina.

"Doma jsme barvili vařená vajíčka, ale kraslice jsme nedělali," zavzpomínala Šmikmátorová, původní profesí učitelka v mateřské škole. Malování kraslic způsobem typickým pro Horácko se naučila počátkem 70. let, když se jako členka folklorního souboru Vysočan v Jihlavě zúčastnila kurzu národopisného pracovníka a učitele Vratislava Bělíka. "Od té doby je maluju," řekla. Velikonoční tradice jí postupně přerostla v celoroční zálibu.

Vajíčka Hany Šmikmátorové jsou zdobená technikou voskové batiky. Ornamenty vytváří roztaveným včelím voskem pomocí redispera. Jiné malérečky používají špendlík nebo speciální pisátko. "Redispero má tu výhodu, že s ním můžu i psát," dodala. Kromě postav, skřivanů, stromů, květin či ryb se na jejích kraslicích objevují i vzkazy kdysi používané na horáckých kraslicích, které vyhledala v muzeích. "Třeba Co v srdci skryto není zapomenuto nebo Nelez za děvčaty přes ploty, nebudeš mít roztrhaný kalhoty," uvedla příklady.

Vajíčka se postupně namáčejí do barev až po nejtmavší; světlejší barva se zachová pod voskem. Nejpracnější kraslice s figurami, třeba muzikantů s houslemi, jejichž zdobení trvá až šest hodin, mívají i šest barevných odstínů. Šmikmátorová maluje většinou na syrové plné vejce. "Až když je úplně hotové, tak ho vyfouknu a pak setřu vosk a vyleštím ho," řekla. Dodala, že těžší syrové vajíčko se krásně potápí do barvy a lépe se jí s ním pracuje. Svůj postup zdobení netají. "Když se to chce někdo naučit, tak jedině dobře, aby se to neslo dál," řekla.

Každé vajíčko výtvarnice signuje, ale přehledy o počtech nevede. "Nějaké tisíce už to byly," říká. Vzhledem k tomu, že si její kraslice odvážejí i návštěvníci Telče, ví, že se dostaly do Japonska, do Francie i do Švédska.