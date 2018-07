Ostrava - Nočním vystoupením norského DJ Kyga vyvrcholil v sobotu závěrečný den festivalu Colours of Ostrava. Jeho ředitelka Zlata Holušová letošní ročník považuje za jeden z nejobtížnějších, zejména s ohledem na přípravy a změny, které souvisely se vstupními prostory do areálu. Loni totiž odbavení první den vázlo.

"Hodně jsme se na letošní festival připravovali. Realizovali jsme řadu změn, což nás stálo dost síly. Přijatá opatření se ale osvědčila," řekla dnes ČTK Holušová. Odbavení příchozích návštěvníků podle ní bylo po celou dobu bez větších problémů. Pořadatelé výrazně zvětšili vstupní prostor do areálu, kde se loni tvořily velké fronty, odbavovací systém zkolaboval a část návštěvníků nestihla některá vystoupení. Novinkou bylo i to, že návštěvníci měli možnost vyměnit si vstupenky za festivalové pásky i jinde než v Ostravě.

Hladký průběh festivalu trochu ovlivnilo i počasí. Hlavně zahajovací den téměř celý propršel. "Počasí nás potrápilo, ale zase ne tak hodně. Lidé byli skvělí, výborně vybavení. Koncerty si užívali i v dešti," uvedla ředitelka jedné z největších hudebních přehlídek v České republice.

Letos se výrazněji hýbalo s programem festivalu. Ještě před zahájením akce z programu z technických důvodů zmizela britská vycházející hvězda Lewis Capaldi. Během festivalu pak ze zdravotních důvodů koncert zrušila britská kapela London Grammar, která měla být jednou z hlavních hvězd čtvrtečního programu. Nyní už je jasné, že Capaldiho uslyší fanoušci v průmyslovém areálu nedaleko centra Ostravy za rok, v případě London Grammar taková jistota není. "Jsme v kontaktu s manažery kapely. Zda budeme chtít koncert opakovat ale ještě nevíme. Nejsme si jisti. Vše bude záležet na celkové koncepci," řekla Holušová.

Už několik let pořadatelé nezveřejňují návštěvnost, která se podle odhadů pohybuje kolem 50.000 lidí. Vysvětlují to tím, že rekordy nejsou podstatné. "Důležití jsou spokojení návštěvníci a to, co jim předáváme. Ale v areálu je plno, takže jsme spokojeni," uvedla Holušová.

Festival letos zaměstnal i policisty, kteří zaznamenali dvě desítky trestných činů. "Jednalo se hlavně o krádeže věcí z kapes či odložených zavazadel. Vyšetřují ale i několik vloupání do zaparkovaných automobilů. Poškození ohlásili krádeže peněženek či mobilů," řekla ČTK mluvčí policie Gabriela Holčáková. Dodala, že zloději kradli v areálu i mimo něj. Využívali hlavně nepozornosti bavících se návštěvníků, dodala.

Naopak štěstí měla osmnáctiletá studentka z Českého Těšína. "Ztratila jsme telefon. Někde mi vypadl. Hodinu jsem jej hledala, obcházela stánky, zda jej tam někdo nenechal. Pak jsme na něho zavolali. Slečna z Čech řekla, že na hovor čeká, aby telefon mohla vrátit. A nic za to nechtěla. Byla moc milá," uvedla studentka.

V industriálním areálu Dolních Vítkovic nabídl festival během čtyř dnů na 21 scénách přes 350 programových bodů. Jednou z největších hvězd byla kapela N.E.R.D. s Pharrellem Williamsem. Vystoupila i britská zpěvačka Jessie J.