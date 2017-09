Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova mají jako základní cíl do nové extraligové sezony zopakování účasti v play off, kde by pak šampion z roku 2015 rád zabojoval o nejvyšší pozice. Čerpat v sezoně budou hráči Vervy z delší letní přípravy, kterou kouč Radim Rulík prodloužil na 12 týdnů.

"Ambice by měla být určitě postoupit do play off. Musíme najít čtyři mužstva, která našlapeme pod sebe. Potom v play off je možné skutečně všechno," řekl na tiskové konferenci generální manažer klubu Robert Kysela, který jako příklad použil mistrovskou sezonu.

"V roce 2015 zejména v sedmém zápase finále, když nás předtím Třinec v šestém utkání přehrál a dostali jsme šestku, nám ani spousta Litvínováků nevěřila, že tam můžeme uspět. A povedlo se to. Když splníme první cíl, tak pro nás je výhodou, že můžeme hraje bez stresů a bez zábran," doplnil Kysela.

Tým opustili brankář Jaroslav Janus (Slovan Bratislava), obránci Filip Pavlík (Hradec Králové), Tomáš Pavelka (Sparta Praha), Tomáš Frolo (Vsetín) a útočníci Robin Hanzl (Nižněkamsk), Rostislav Martynek (Frýdek-Místek) a Kristian Reichel (Red Deer).

"Podařilo se nám udržet kostru mužstva, kolem kapitána Trávníčka zůstaly v kádru ty největší opory kromě Robina Hanzla, který jako reprezentant odešel do KHL. Kádr zůstal na velmi slušné úrovni. Odchody jsme se snažili nahradit pokud možno stejně kvalitními nebo minimálně ambiciózními hráči, kteří mají předpoklad té kvality dosáhnout," uvedl Kysela.

Posilami jsou gólman Pavel Kantor (Prostějov), beci Stanislav Dietz (Hradec Králové), Lukáš Doudera (Třinec), Marek Baránek (návrat z hostování v Karlových Varech) a útočníci Tomáš Matoušek (Banská Bystrica), Peter Jánský (Kladno), Josh Nicholls (Straubing) a Filip Helt (Sarnia), který začne sezonu v prvoligových Litoměřicích.

Jánský se po ročním působení v Kladně vrátil do první formace k Viktoru Hüblovi a Františku Lukešovi. "Peter odešel, že jeho výkony nebyly úplně přesvědčivé. Doufal, že by tu příležitost mohl znovu dostat. Po nějakých pohovorech jsme se dohodli na smlouvě a pro mě je to nejpříjemnější překvapení přípravy. Zdá se mi, že jsme přivedli nějakého reprezentanta," podotkl Kysela.

Produktivitu si Verva slibuje i od Kanaďana Nichollse, který se zařadil do druhého útoku po bok Jakuba Černého a Martina Hanzla. "V přípravě ukázal, že je typem, který té lajně pomůže možná k ještě většímu počtu branek. Je to v mých očích klasický koncový hráč, má pohotovou tvrdou střelu, což nám možná trošku chybělo," dodal Kysela.

Kouč Rulík se svými spolupracovníky zvolil do letní pauzy delší přípravu, než je obvyklé. Místo deseti týdnů se prodloužila na dvanáct. "Přemýšleli jsme, jak to připravit, abychom byli hladoví, zdravě nabuzení a dobře připravení do zápasů. Udělali jsme netradiční přípravu. Ukáže až soutěž, jestli jsme zvolili dobře. Bude strašně důležitý start do sezony, všichni se budeme snažit odvést maximum a uvidíme, na co to bude stačit," prohlásil Rulík.

Do sezony jde Litvínov s rozpočtem okolo 90 milionů korun, který z většiny naplňuje většinový majitel klubu společnost Unipetrol RPA. "Především díky majiteli máme stabilizovaný rozpočet, nejsme ti s tím nejvyšším ani s nejnižším. Snažíme se stavět na tom, aby se tu hráči cítili dobře, doma a byli jsme takový ten domovský klub," dodal předseda představenstva klubu Jiří Šlégr.