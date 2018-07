New York - Hodnota majetku zakladatele a šéfa sociální sítě Facebook Marka Zuckerberga, který patří mezi nejbohatší lidi světa, prudce klesá. Mohou za to výsledky hospodaření Facebooku za druhé čtvrtletí. Akcie firmy po uzavření oficiálních obchodů v New Yorku klesly ve středu pozdě večer až o 20 procent, což snížilo hodnotu majetku Zuckerberga o 16,8 miliardy USD (367,5 miliardy Kč). Pokud budou akcie pokračovat v tomto poklesu až do dnešního závěru na burze, klesne Zuckerberg v žebříčku miliardářů sestavovaném agenturou Bloomberg ze třetího místa na šesté, upozornil agentura Bloomberg.

Zuckerberg tak přišel zhruba o pětinu svého majetku. Pro mnoho miliardářů v žebříčku agentury Bloomberg by taková ztráta majetku představovala krach. Zhruba 87 procent současných miliardářů v seznamu by po takové ztrátě ze žebříčku vypadla.

Analytici dodávají, že tržní hodnota Facebooku ve středu večer v jednu chvíli klesla až o 151 miliard USD. Pokud bude výprodej na této úrovni pokračovat při dnešním oficiálním obchodování, bude to jeden z největších propadů tržní hodnoty firmy v USA za jeden den.

Před zveřejnění výsledků hospodaření přitom akcie firmy uzavřely na novém rekordu 217,5 dolaru. Od počátku letošního roku již zpevnily o 23 procent.

Analytici upozorňují, že největší sociální síť na světě se zdála být díky svému hvězdnému růstu dva roky hluchá k veškeré kritice ohledně politiky obsahu, nedostatečné ochraně soukromých údajů a měnících se pravidel pro inzerenty. To však zřejmě již neplatí. Tržby i růst počtu uživatelů za druhé čtvrtletí zaostaly za odhady analytiků a způsobily prudký propad akcií.

Pro ty, kteří by doufali v rychlý návrat k růstu, firma oznámila, že v letošním roce se její čísla nezlepší. Finanční ředitel David Wehner prohlásil, že tempo růstu příjmů ve třetím a čtvrtém čtvrtletí zpomalí.

Pro Facebook jsou podobná finanční "klopýtnutí" vzácná. Naposledy příjmy firmy zaostaly za očekáváním v prvním čtvrtletí 2015. Nejnovější výsledky však přišly po období, kdy se pod drobnohled dostaly otázky ochrany soukromí a Zuckerberg musel několik hodin před Kongresem vysvětlovat pochybení společnosti. Evropa také zavedla přísnější zákony o ochraně dat což podle Facebooku způsobilo pokles denních návštěvníků v regionu. Firma je zároveň pod palbou veřejné kritiky kvůli kontrole zveřejňování obsahu, zvláště v zemích jako Barma a Srí Lanka, kde dezinformace způsobily násilí. Dalším problémem je vyšetřování ruských manipulací v souvislosti s prezidentskými volbami v USA.

Všechny tyto problémy zasáhly firmu uprostřed tvrdé pravdy - Facebook, sociální síť s 2,23 miliardami aktivních uživatelů měsíčně, nemůže růst věčně.

Přestože výsledky zaostaly za očekáváním, firma si udržela dominantní pozici na trhu s mobilní reklamou spolu s Googlem. Také snížení výhledu růstu příjmů může být jen snahou o snížení laťky, aby mohla v dalších čtvrtletích tyto údaje překonat a znovu získat důvěru. V minulých deseti čtvrtletích tržby firmy rostly v průměru o 50 procent, ve druhém čtvrtletí se zvýšily o 42 procent.