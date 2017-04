Praha - Těžební skupina Czech Coal finančníka Pavla Tykače chce od firmy ČEZ koupit jednu z největších českých hnědouhelných elektráren v Počeradech za deset miliard korun. Před rokem a půl za ni Tykač nabízel o 1,5 miliardy méně, uvedly dnešní Hospodářské noviny (HN). ČEZ nabídku zvažuje.

"V tuto chvíli to není nezbytně tak, že musíme Elektrárnu Počerady prodat. Dostali jsme nabídku a tu zvažujeme a posuzujeme, zda je pro nás výhodná. Rozhodnutí ještě nepadlo," řekl mluvčí energetické společnosti Ladislav Kříž.

Tykačova Czech Coal Group podle HN Počerady bezpodmínečně potřebuje, protože bez nich by neměla kam dodávat uhlí ze svého nedalekého lomu Vršany. "Elektrárna naopak nezapadá do současné strategie polostátní energetické firmy: chce si nechat jen ty, v jejichž bezprostřední blízkosti vlastní i uhelné doly. A to Počerady nejsou," uvedl list.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let. Opci na prodej elektrárny Czech Coalu mohl ČEZ na základě smlouvy využít už v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem.

Desetimiliardová nabídka Czech Coalu má tři části, uvedly HN. V hotovosti má ČEZ dostat 4,5 miliardy. Do konce roku 2023 by mu Počerady dodávaly prakticky veškerou elektřinu, kterou vyprodukují, za výrobní náklady. ČEZ by ji pak mohl prodat s odhadovaným ziskem dalších více než pěti miliard.

Některé veřejně známé osobnosti nesouhlasí s tím, aby ČEZ prodal Počerady společnosti Vršanská uhelná. Premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) a ministrům nedávno zaslaly výzvu, ve které vládu vyzvaly, aby se proti případnému prodeji postavila. Vadí jim, že Tykačova společnost chce prodloužit provoz elektrárny. Prodlužování doby spalování uhlí podle signatářů popírá Pařížskou klimatickou dohodu o ochraně klimatu. Výzvu podepsali mimo jiné někdejší předseda Senátu a federální premiér Petr Pithart, zpěvačka Marta Kubišová a herec Arnošt Goldflam.