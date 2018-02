Barcelona - Společnost HMD Global, která od minulého roku vyrábí telefony pod značkou Nokia, loni prodala 70 milionů mobilních zařízení. Dnes představila na mobilním veletrhu v Barceloně celkem pět nových telefonů. Jedním z nich je i nástupce klasického mobilu s vysouvacím krytem klávesnice pod označením 8110. Jeho předchůdce si zahrál například ve slavném snímku Matrix. Uvedli to zástupci HMD na veletrhu.

Celosvětově se loni podle analytické firmy Gartner prodalo více než 1,5 miliardy chytrých mobilních telefonů, což je meziroční růst o tři procenta.

Nová Nokia 8110 obsahuje možnost připojení přes 4G nebo Wi-Fi a rovněž volání přes LTE. Od svého předchůdce vedle tvaru zdědila i populární hru Had. Stát bude 80 eur. Nokia 8110 bude dostupná ve dvou barevných provedeních Traditional Black a Banana Yellow.

Další novinkou od Nokie je nejdražší přístroj v nabídce, designová Nokia 8 Sirocco s 5,5 palcovým displejem, 12 a 13 megapixelovými fotoaparáty vepředu a vzadu a pamětí 128 GB. Cena telefonu bude 749 eur.

"V minulém roce jsme touto dobou zahájili naši cestu provázenou vysokým očekáváním fanoušků i značnou odpovědností za pokračování v odkazu jedné z nejinovativnějších značek v našem odvětví. Od té doby jsme představili znovuzrozené oblíbené ikony, domluvili důležitá partnerství se starými i novými přáteli a přinesli čistý, bezpečný a vždy aktuální systém Android napříč portfoliem našich chytrých telefonů," uvedl výkonný ředitel Florian Seiche.

Tři představené chytré telefony, Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus a Nokia 6 budou součástí Android One programu. Každý z nich bude inovován za pomocí umělé inteligence a získá nejlepší možné zabezpečení, jaké Google nabízí. Díky čistému operačnímu systému Android přicházejí chytré telefony Nokia bez zbytečných změn v uživatelském rozhraní a také bez skrytých procesů na pozadí, které by zařízení zpomalovaly a zvyšovaly jeho spotřebu energie. Poslední novinkou je Nokia 1, která má být nejlevnější z nových mobilů.

Vlastníkem HMD je soukromý investiční fond Smart Connect, který řídí bývalý vedoucí pracovník Nokie Jean-François Baril. Přístroje pro firmu vyrábí divize firmy Foxconn, největšího světového smluvního výrobce elektroniky. HMD vlastní licenci na značku Nokia pro telefony a tablety na deset let. Loni vzkřísila populární model 3310.

Nokia bývala největším výrobcem mobilních telefonů na světě s podílem až 40 procent, ale promeškala nástup chytrých telefonů, u kterých ji zastínily firmy Apple a Samsung.