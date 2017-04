Ankara - Hlavní turecká opoziční strana dnes vyzvala ke zrušení výsledků nedělního referenda o ústavní reformě. Hlasování a sčítání hlasů podle ní provázely podvody. Místopředseda Lidové republikánské strany (CHP) Bülent Tezcan řekl, že je strana připravena podat stížnost k tureckému ústavnímu soudu, pokud to bude třeba, pak i k Evropskému soudu pro lidská práva.

Návrh na změnu, která zásadním způsobem posílí prezidentské pravomoci, byl přijat těsnou většinou: rozhodlo se pro ni 51,4 procenta hlasujících. Volební komise ale do výsledku nechala započítat i lístky neoznačené oficiálním razítkem.

Turecký prezident po vyhraném referendu neplánuje předčasné volby

Turecko po nedělním referendu o změně ústavy nechystá předčasné volby. Agentuře Reuters to dnes řekl vicepremiér Mehmet Şimşek. Turci v referendu těsnou většinou podpořili navrhované ústavní změny, jež mají posílit pravomoci prezidenta. Otázky ale vzbuzuje rozhodnutí volební komise započítat do výsledku i lístky, které nebyly označeny oficiálním razítkem. Opozice žádá přepočtení části hlasů.

Evropští politici zatím na výsledek reagovali s opatrností a čekají na vyjádření mezinárodních pozorovatelů, kteří by se měli vyslovit dnes. Kampaň před referendem prohloubila napětí mezi Evropskou unií a Tureckem.

Şimşek dnes řekl, že vztahy k EU se zaměří na oblasti společných zájmů a že očekává, že "povyk" kolem těchto vztahů se po volbách, jež čekají některé evropské státy, zmírní.

Zdůraznil také, že prezident Recep Tayyip Erdogan, který by se díky reformě mohl udržet u moci do roku 2029, řekl jasně, že neplánuje uspořádat předčasné volby.

Příští prezidentské i parlamentní volby se mají v Turecku konat v roce 2019. Část analytiků předpověděla, že Erdogan po vyhraném referendu bude chtít upevnit svou pozici a vyhlásí předčasné volby.

Německo vyzvalo Erdogana, aby po referendu jednal se všemi

Německá kancléřka Angela Merkelová dnes vyzvala tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby po nedělním referendu o ústavní změně vedl dialog se všemi politickými stranami. Turci v referendu podpořili navržené ústavní změny těsnou většinou hlasů, ale opozice s výsledkem nesouhlasí a chce vyvolat přepočítání části hlasovacích lístků.

"(Německá) vláda očekává, že turecká vláda teď po tvrdé kampani usiluje o dialog se všemi politickými silami ve společnosti," sdělila Merkelová v reakci na vývoj v Turecku. Spolu s ní se k prohlášení připojil ministr zahraničí Sigmar Gabriel.

"Turecký národ byl přizván k hlasování o změně ústavy. Německá vláda vzala v úvahu předběžné výsledky referenda a respektuje právo tureckých občanů rozhodnout o ústavním uspořádání své země. Těsný výsledek ukazuje, jak hluboce rozdělená je turecká společnost, z čehož vyplývá velká odpovědnost pro tureckou vládu a osobně pro prezidenta Erdogana," uvádí se ve společném prohlášení obou německých politiků.

K pečlivému uvážení svých dalších kroků tureckou vládu vyzvala už v neděli Rada Evropy a Evropská unie doporučila Ankaře, aby hledala "co nejširší národní konsensus".

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová a eurokomisař pro rozšíření Johannes Hahn ve společném prohlášení vyzvali turecké instituce, aby usilovaly o co nejširší shodu při uplatňování ústavních změn. Reformy budou podle těchto politiků posuzovány podle toho, zda neporušují povinnosti Turecka jako kandidátské země usilující o vstup do EU a jako členské země Rady Evropy.

Turecká volební komise trvá na svém rozhodnutí o platnosti lístků

Obálky i hlasovací lístky vydané volební komisí k nedělnímu referendu v Turecku jsou platné bez ohledu na to, zda byly označeny razítkem. Řekl to dnes šéf volební komise (YSK) Sadi Güven, který se snažil vysvětlit spory kolem platnosti lístků. Návrh na zásadní ústavní změny v referendu prošel podle ještě neoficiálního výsledku většinou 51,4 procenta hlasů. Opozice ovšem žádá přepočtení části hlasů a poukazuje na to, že komise uprostřed hlasování oznámila, že do výsledku započítá i lístky, na nichž nebyla její oficiální razítka.

Stockholmské centrum pro svobodu (SCF) upozornilo, že rozhodnutí odporuje tureckému volebnímu zákonu. Podle něj mají být lístky před hlasováním označeny, aby mohly být považovány za platné. Další článek tohoto zákona říká, že lístky bez označení platné nejsou.

Podle SCF pracovníci volebních komisí za normálních okolností spočítají obálky i lístky před hlasováním a razítkem jich označí přesně tolik, kolik jmen je na volebním seznamu jejich okrsku.

Güven ale v neděli prohlásil, že platné budou všechny lístky, i ty bez razítek, pokud se neprokáže, že pocházely z jiného místa než z volební místnosti. Problém je také razítko, jímž voliči na lístcích označovali buď slovo ano, nebo ne. Byl na něm výraz volba, ale v provincii Hatay dostali lidé razítko se slovem ano. Tato razítka sice byla později stažena a nahrazena správnými, avšak značky se slovem ano byly podle SCF nalezeny ve 159 hlasovacích urnách.

Güven dnes novinářům v Ankaře řekl, že rozhodnutí o započítání neoznačených lístků bylo vydáno na poslední chvíli, ale ne poprvé. Vláda prý podobný krok schválila už v minulosti. Už v neděli tvrdil, že rozhodnutí padlo ještě předtím, než se hlasy začaly sčítat.

Poslanec opoziční Lidové republikánské strany (CHP) Utku Çakirözer dnes řekl, že jeho strana vznese k výsledům námitky nejprve u místních volebních komisí, než se obrátí na ústřední volební komisi. "Nyní je výsledek pochybný," řekl.

Prokurdská Lidová demokratická strana (HDP) se chce obrátit na Evropský soud pro lidská práva, pokud volební komise rozhodnutí o platnosti neoznačených lístků neodvolá.

"Ty volební lístky nejsou podvržené, není důvod k pochybnostem," trval na svém Güven.

Na sociálních sítích začaly kolovat videozáznamy pochybného hlasování. Na jednom je vidět představitele obce vhazovat do urny několik lístků najednou, na dalším bylo vidět označování lístků v automobilu, přičemž hlasování mimo volební místnost není povoleno. HDP odhaduje, že tři až čtyři procenta hlasů je zmanipulovaných. Dnes se k referendu mají vyslovit mezinárodní pozorovatelé.