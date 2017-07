Herečka Aňa Geislerová přichází 30. června do karlovarského hotelu Thermal na zahajovací večer 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu.

Karlovy Vary - Jedna z nejobsazovanějších českých hereček Aňa Geislerová bije na poplach. Na filmovém plátně se objevuje často, naposled v dramatických rolích, ale touží po těch odlehčených.

"Už zase musím vyhlásit, že pohádky se mi vyhýbají. Každé léto čekám, až mě někdo osloví, když se točí pohádky na Vánoce, ale nikdo mě do nich nechce. Přitom bych brala cokoliv. I mí kamarádi točí pohádky - a beze mě, i když tam jsou třeba čerti nebo peklo. Vím, že nemůžu hrát princeznu, ale třeba královnu, vílu či nějakou jinou bytost... Hrála jsem jednou královnu elfů - a od té doby nic. V prvním díle Anděla Páně jsem byla sice svatou Annou, ale jinak opravdu nic," postěžovala si.

Oblíbená herečka se objeví po prázdninách ve dvou dílech Hřebejkovy trilogie Zahradnictví. Pak s ním natočila sérii Až po uši pro HBO, což bude prý hodně veselé. Začátkem listopadu však bude obávanou soudkyní Ludmilou Brožovou v procesu s Miladou Horákovou v celovečerním historickém snímku Davida Mrnky Milada. "Pak bych měla točit komedii s Rudolfem Havlíkem, který točil Pohádky pro Emu, a zřejmě i nějaké detektivky. Ale teď mám delší pracovní volno," dodala Geislerová.

K dnešnímu ránu bylo na karlovarském festivalu prodáno 65.904 vstupenek, uskutečnilo se 167 projekcí. Akreditovalo se tu 9100 lidí, z toho 7574 filmových fanoušků. Filmařů jsou tu více než dvě stovky, filmových profesionálů na osm set. Tiskové středisko zatím eviduje 541 novinářů.

Témata snímků zařazených do hlavní soutěže karlovarského festivalu svědčí o tom, že ani letos to na přehlídku humoru nevypadá. Oproti tomu dramaturgie soutěže dokumentů razí linii intimních příběhů a neobvyklých osudů. Nicméně i v ní se najde několik komediálních prvků, takže divák, hledající něco lehčího, by neměl být zklamán.

"Politika v nich pochopitelně nemůže nebýt, protože ta tvoří většinu produkce dokumentární tvorby na světě. Nikdy ale nechceme, aby z toho čněla," řekl ČTK umělecký ředitel Karel Och. Například ve snímku Lekce francouzské konverzace sledují diváci patnáct lidí z různých končin světa, kteří jsou imigranty ve Franci. Každý týden se scházejí v rámci kurzů francouzštiny a svěřují si své osudy. Řada z nich přitom pochází ze zemí sužovaných občanskými válkami a jinými konflikty. Tedy i přes ně se tam politika dostane.

"Stejně tak britský dokument Další čerstvá zpráva nahlíží imigrantskou krizi skrze novináře, kteří okupují břehy řeckých ostrovů a nabírají historky a příběhy hned po vylodění imigrantů. To je trošku jiný pohled na věci, o kterých se píše v novinách," dodal Och.