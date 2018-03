Praha - Herec Jan Přeučil se dnes stal prvním českým ambasadorem organizace YMCA. V této čestné funkci chce pomáhat k lepší informovanosti o křesťanském sdružení mladých lidí, jehož byl sám v minulosti členem a které podle něj pomáhá mladým rozvíjet sportovní i duševní dovednosti mladých lidí a vštěpuje jim morální zásady.

"Myslím, že pro mladé kluky a děvčata je YMCA strašně důležitá. Pro jejich rozvoj v demokratické společnosti, umožňuje jim potvrzovat zásady pravdy, gentlemanství, slušného chování, uvědomování si svobody," řekl Přeučil ČTK. Chce využít toho, že je sám známou osobností, aby zvýšil povědomí o organizaci. "Udělám proto, co budu moct, protože pro můj život to byl zásadní stabilizační kámen," řekl.

Přeučil vstoupil do organizace po druhé světové válce a vzpomíná na ni jako na místo, kde s dalšími chlapci sportoval a vštěpoval si zásady fair play, pravdy, gentlemanství a soudržnosti. Po komunistickém převratu v roce 1948 ale byla YMCA zakázána. "Okamžitě se toto zakázalo, že to je západní kapitalistická společnost, která nemá v novém lidově demokratickém systému co dělat," řekl. Uvítal proto, že se organizace po roce 1989 obnovila.

Přeučil se stal prvním ambasadorem organizace, YMCA ale chce oslovovat další lidi, kteří jejími řadami prošli, aby pomohli šířit její jméno. "Nemusí to být jen velmi známí lidé jako pan Přeučil, ale lidé, kteří mají s YMCOU něco společného a jsou nositelé hodnot YMCY," řekla ČTK ředitelka Paláce YMCA Petra Otřísalová.

YMCA je nejstarší a největší mládežnickou organizací na světě. Je v ní zapojeno přes 58 milionů lidí ze 119 zemí světa. YMCA je založena na křesťanských principech, své aktivity ale nabízí všem mladým lidem. V Československu byla založena v roce 1921, po nacistické okupaci ale byla zakázána. Po skončení druhé světové války se organizace obnovila, ale po třech letech ji zakázali komunisté. Opětovně byla v Česku založena v roce 1990, v současnosti má 28 místních sdružení a kolem 3500 členů.