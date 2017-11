Boletice (Českokrumlovsko) - Scény, kdy jako katolický kněz slouží mši, natáčel dnes americký herec Harvey Keitel do filmu Nabarvené ptáče v kostele v Boleticích na Českokrumlovsku v bývalém vojenském újezdu. V České republice je herec deset dní, pět z nich točí, řekl ČTK režisér snímku Václav Marhoul.

Hlavní roli ve filmu, který bude mít premiéru v květnu 2019, hraje devítiletý Petr Kotlár z Českého Krumlova, kde Marhoul napsal většinu svých scénářů. V Boleticích dnes natáčel i devětapadesátiletý britský herec Julian Sands, hraje hlavní zápornou postavu sedláka Garbose. V pondělí 13. listopadu se štáb přesune do Anína na Klatovsku.

Video: Harvey Keitel natáčel v Boleticích film Nabarvené ptáče 11.11.2017, 18:44, autor: vkc/zun, zdroj: ČTK

Keitel dnes točil od 7:00, stejně jako další herci a třicetičlenný kompars. Skutečný kněz mu radil, jak latinsky žehnat Ve jménu otce, syna i ducha svatého, v jiné scéně líčil herec chlapci příběh Ježíše Krista.

"Vždycky si do té role někoho vysním. A já jsem si ho prostě vysnil před rokem, a jak jsem se té myšlenky chytl, tak jsem se jí držel, dokud jsem to nedotáhl až do konce. Znám všechny jeho filmy, je prostě skvělý herec. Věděl jsem, že tu postavu mi zahraje úplně skvěle, že hraje výborně očima, že má výbornou mimiku. To je ten rozdíl mezi herci a velkými herci: jmenuje se to kouzlo," řekl Marhoul.

Osmasedmdesátiletý Keitel hrál Jidáše ve filmu Poslední pokušení Ježíše Krista, také ve filmech Pulp Fiction, Piano či Thelma a Louisa. Na roli se hodně soustředí, v Českém Krumlově si prohlédl jenom zámek. "Ani se někde nešpacíroval a nekochal památkami. Je perfekcionista, ale opravdu: musím si to s ním všechno před každým záběrem probrat, znovu a znovu, chce pochopit, proč zrovna dělá tohle, na vysvětlenou potřebuju tak pětkrát víc času," řekl Marhoul. Keitel má také tři kouče na slovanskou řeč.

Film podle bestselleru Jerzyho Kosińského vypráví příběh židovského chlapce, který se za druhé světové války sám na venkově kdesi ve východní Evropě musí vypořádat s krutostí okolního světa. Natáčí se v ČR, na Slovensku i na Ukrajině. Rozpočet filmu je 166 milionů korun.

Ve snímku se objeví i Stellan Skarsg?rd, Udo Kier i Julian Sands. Ten byl již dvakrát na festivalu v Karlových Varech. Když knihu četl, byl smutný. "Byl to tmavý příběh, o pokání, o cestě dobra a zla v krajině. Je to o naději," řekl Sands. V jižních Čechách je poprvé, zdají se mu nádherné a ulehčují mu práci: "Opravdová krajina, opravdový příběh," řekl. Nabarvené ptáče podle něj vypráví o tom, co lidé vydrží, aby přežili útrapy a šli dál. Těší ho, že Marhoul točí na kameru 35 milimetrů. "Bude to komplexní film: emocionální, psychologický, zároveň současný," řekl Sands.

Boletický kostel vznikl ve 12. století, po druhé světové byl zdevastován. Marhoul si ho vybral i proto, že v Boleticích jako člen aktivních záloh Armády ČR mnohokrát cvičil a zná Šumavu. Dnes se natáčelo při teplotě pár stupňů nad nulou, komparzisté se zahřívali kávou i čajem. Kotlárovi přivezli jeho prarodiče řízek s kaší. "Protože nic jiného nejí," řekl jeho dědeček s tím, že chlapce natáčení baví, jen nechce ráno vstávat. "Umí se na záběr připravit. Mezitím si klidně zablbne, ale na záběr přichází koncentrovaný," řekl o Kotlárovi režisér.