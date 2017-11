Praha - Chystá se atletická svatba vícebojaře Adama Sebastiana Helceleta a překážkářky Denisy Rosolové. Loňský vicemistr Evropy v desetiboji požádal svou partnerku o ruku v přímém televizním přenosu při slavnostním vyhlašování ankety Atlet roku.

Šestadvacetiletý Helcelet, který letos skončil třetí na halovém mistrovství Evropy v Bělehradě, se na pódium dostal díky osmému místu v anketě Českého atletického svazu. Zpěvačka a moderátorka Monika Absolonová se ho zeptala, kdy bude svatba a kdy tedy hodlá jednatřicetiletou Rosolovou požádat o ruku. "Tak třeba teď," odvětil Helcelet a požádal Rosolovou, aby přišla na pódium.

Před vicemistryni Evropy v běhu na 400 metrů překážek z roku 2012 pak poklekl a řekl jí: "Denisko, já bych v tenhle krásný atletický večer se tě chtěl zeptat, jestli by sis mě vzala a stala se mojí ženou." Vzápětí jí na ruku navlékl připravený zásnubní prstýnek.

Rosolová byla z takové žádosti o ruku v šoku. "Je to nečekané. Uvidíme, říká se do roka a do dne. Uvidíme, jestli bude čas a kdy. Je romantik, spíš bych čekala večeři při svíčkách při západu slunce, tohle určitě ne," popisovala novinářům.

Helcelet prstýnek u sebe nosil již delší dobu. Věděl, že moderátorka povede rozhovor tímto směrem, ale domluvený s ní nebyl. "Monika, ač to nevěděla, mi tak hezky nahrála, že jsem to musel využít. Musel jsem si být hlavně jistý, že řekne ano. Protože kdyby řekla ne, tak by to byl dost trapas. Doufal jsem, že to nebudu muset nějak nuceně navlíkat. Nervy jsem měl, nebudu říkat, že ne. Ale dobrý," řekl aktuálně nejlepší český vícebojař.

Rosolová, která sbírala atletické úspěchy také pod dívčím jménem Ščerbová, se bude vdávat podruhé. V roce 2008 si vzala tenistu Lukáše Rosola, ale manželství se po třech letech rozpadlo.