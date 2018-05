Washington - Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) neobnoví kritizovaný program zadržování ani drsné výslechové metody praktikované po atentátech z 11. září 2001. Prohlásila to dnes kandidátka na šéfku CIA Gina Haspelová ve výboru pro tajné služby Senátu USA. Prozatímní ředitelka CIA vzbuzuje v řadě senátorů obavy kvůli své roli v rámci tohoto programu, kdy mimo jiné řídila i jednu z tajných věznic používajících metody označované odpůrci za mučení.

"Chápu, že spousta lidí v celé zemi chce znát můj osobní pohled na někdejší program zadržování a vyslýchání. Poté, co jsem sloužila v oné překotné době, dávám vám svůj osobní příslib, jasně a bez výhrad, že pod mým vedením CIA neobnoví takový program zadržování a výslechů," řekla senátorům Haspelová.

Ženu, která v CIA slouží již 33 let, si prezident Donald Trump vybral do čela této tajné služby jako nástupkyni Mika Pompea, jehož přesunul do funkce ministra zahraničí a od jehož odchodu Haspelová CIA provizorně vede. Haspelovou musí do funkce potvrdit Senát, kde mají Trumpovi republikáni těsnou většinu 51 hlasů ku 49 a její osud není podle amerických médií zdaleka jistý.

Právě pochybnosti ohledně toho, zda a jak se může minulost šéfky tajné věznice v Thajsku promítnout do budoucího fungování CIA, mohou mnohé senátory přesvědčit v otázce případné podpory Haspelové. Zvláště část demokratů dává najevo, že pouhé ujišťování o záměrech nevrátit se k praktikám minulosti jim nestačí.

"Nikdo by neměl dostat zelenou jen proto, že respektuje zákon," podotkl demokratický senátor Mark Warner, že kontroverzní metody používané v minulosti v tajných věznicích CIA po světě jsou dnes nelegální. Haspelová by podle něj měla být schopna senátorům i veřejnost upřímně přiblížit roli, kterou v minulosti hrála v programu, který "není v souladu s americkými hodnotami".

Její příslib zabránit jakékoli snaze o návrat tvrdých metod je přitom v rozporu s Trumpovou předvolební rétorikou, kdy sliboval rázný postup vůči teroristům s tím, že znovu povolí takzvaný waterboarding neboli simulované topení. Od svého nástupu do úřadu se však o tomto tématu nezmínil.

Sám prezident dal v úterý na twitteru najevo svou trvající podporu pro Haspelovou, která se v případě potvrzení Senátem může stát první ženou v čele CIA. "Je to žena, která byla lídrem, kamkoli přišla. CIA chce, aby ji vedla směrem k zářné a slavné budoucnosti Ameriky!" napsal prezident.

Prozatímní šéfky CIA se zastal také předseda senátního výboru pro tajné služby Richard Burr. "Není nepochyb, že prezident vybral v 70leté historii služby (CIA) tu nejkvalifikovanější osobu," řekl Burr. Dodal, že Haspelová během své více než třicetileté kariéry u CIA jednala vždy morálně, eticky a ve shodě se zákony.

Haspelová dnes také přislíbila, že hodlá úzce spolupracovat se senátním výborem, který dohlíží na fungování CIA. Chtěla by rovněž v zahraničí nasadit více lidí do terénu a prohloubit spolupráci s americkými spojenci.

Senátorům Haspelová rovněž řekla, že Spojené státy se musí více zaměřit na chování Číny, která se podle ní otevřeně snaží krást americkou technologii. Americké úřady a také Kongres v této věci podnikly řadu kroků, aby vybraným čínským firmám zabránily v přístupu na americký trh s jejich produkty, které mohou být zneužity ke krádežím duševního vlastnictví či technologické špionáži.