Nový Hrozenkov (Vsetínsko) - Hasiči dnes v zimním středisku Kohútka v Javorníkách nacvičovali záchranu lidí z lanovky. Zapojilo se do ní 18 hasičů ze stanic ve Zlíně, Kroměříži a Uherském Hradišti, kteří se střídali v rolích lezců a figurantů. Výcvik trval dvě hodiny. Hasiči na této lanovce kvůli poruše či jiné události zasahovat dosud nemuseli, řekl ČTK instruktor lezeckého družstva hasičů ze zlínské centrální stanice Petr Šarman.

"Zkoušíme si různé techniky a nejrychlejší postup pro záchranu lidí z lanovky. Problémem bývá už dostat se na místo vzhledem k situaci na cestách. Potom samozřejmě lidé na lanovce prochladnou, takže je důležitá rychlost. Na prvním místě je ale bezpečnost i na úkor té rychlosti. Nechceme nikoho zranit," uvedl Šarman. V případě reálné záchrany podle něj existují plány, jimiž si jednotlivé úseky lanovky mezi sebe rozdělují hasiči, horská služba i obsluha dráhy.

Jak ČTK řekl jeden ze cvičících hasičů, Marek Pavelka ze stanice ve Zlíně, pro ty kdo v zimě uvíznou na lanovce, je důležité zůstat v klidu a počkat na záchranu. "Měli by být co nejvíce v teple. Snažit se zapnout bundu, nasadit si čepici, rukavice, obléct se co nejvíc. Je dobré se chránit i proti větru. Když je silný, natočit se proti němu," sdělil Pavelka.

Výcviky hasičů se každoročně konají na více místech ve Zlínském kraji. Kromě Kohútky jde například o Pustevny v Beskydech nebo areál Rališka v Horní Bečvě na Vsetínsku. Hasiči cvičí jak v zimě, tak díky celoročnímu provozu lanovek také v létě.

Lanová dráha na Kohútce byla otevřena v lednu 2010. Je dlouhá zhruba 600 metrů, překonává převýšení přes 200 metrů. Za hodinu je schopna přepravit více než 2200 osob. Z lanovek v regionu hasiči v posledních letech nikoho skutečně zachraňovat nemuseli. V sousedním Moravskoslezském kraji však mají za sebou dva zásahy na lanovce z Třince na Javorový vrch. V červnu 2014 na ní po selhání motorů uvízlo 50 lidí. Dalších 27 lidí zůstalo na lanovce v únoru 2015, kdy se zastavila vinou poruchy na elektroinstalaci. Nikdo nebyl zraněn, několik lidí ale ošetřili záchranáři kvůli podchlazení.

Viktor Chrást sd