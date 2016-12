Praha - Hasiči denně vyjíždějí k požárům, dopravním nehodám či technickým haváriím, ale čas od času zasahují i u kuriózních situací. Hlavní roli většinou hrají zvířata nebo děti. V uplynulém roce hasiči třeba zachraňovali mnoho koní zapadlých do jímek, ptáků uvízlých do plotů i kachňata z kanálu. Odchytávali hady ze stoupaček, kočky, ale i psy ze střech nebo pustili na svobodu srnce, který se zapletl do houpací sítě. Pomohli dívce uvězněné v poutech i chlapci, kterému přimrzl jazyk k zábradlí. Přehled nevšedních zásahů dnes ČTK poskytla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

V říjnu hasiči z Jablonce nad Nisou odchytli do kočičí přepravky medvídka mývala, který se nastěhoval do podkroví jednoho z rodinných domů v Rýnovicích. Dvě jednotky hasičů zase v lednu vyjely na pomoc majiteli domu, který ve sklepě svého rodinného domu na Olomoucku objevil jezevce. Pomocí speciální tyče se záchytným lankem zvíře chytili a pustili zpátky do nedalekého lesa.

Časté jsou i odchyty hadů. V Brně majitel osobního vozu zjistil, že v blízkosti předního kola auta se pohybuje plaz. Byla to dospělá užovka červená. Hasiči museli kolo odmontovat, aby strážník z odchytové služby hada chytil.

Kuriózní zásah absolvovali v červenci také hasiči ze Sokolské ulice v Praze. Zachraňovali čtyři kachňata, která spadla při přechodu silnice do městského kanálu. "Kachňata zachránil jeden z hasičů, jež se po hlavě vnořil do kanálu, zatímco další dva kolegové ho drželi za nohy," uvedla Zaoralová. Záchrany se dočkal i srnec, který se v Tišnově u Brna zapletl do houpací sítě mezi dvěma stromy a nemohl se sám vyprostit. Hasiči vyplašené zvíře chytili, uklidnili a nožem odřezali sít z parohů, srnce pak vypustili zpátky do volné přírody.

Sedm hodin trvala záchrana 5400 slepic a kohoutů po nehodě kamionu ve Městě Albrechtice na Bruntálsku. Řidič vyvázl bez zranění, ale náraz a následný stres nepřežilo odhadem pět stovek kuřat.

Nevšední příhody se stávají i lidem. Například v červenci vyjížděla brněnská jednotka vyjela k záchraně malého dítěte, jehož hlavička zůstala zaklíněná v dětském záchodovém prkénku. Hasiči ho pomocí pilky odstranili během několika minut.

Komplikovanější byl případ ze srpna, kdy si třináctiletá dívka doma hrála s policejními pouty tak dlouho, až se připnula k madlu kovové otočné židle. K poutům z tvrdé oceli ovšem chyběly klíče. Přivolaní hasiči na místě odstřihli část židle hydraulickými nůžkami a odvezli dívku na stanici, kde ji kvůli ochraně před jiskrami zabalili do zásahového kabátu. "Rozbrušovací pilou s tenkým kotoučem za neustálého chlazení mokrým ručníkem dívence opatrně nechtěný náramek odstranili," popsala zásah mluvčí hasičů.

Jako scénka z filmu Obecná škola zní případ z Valašského Meziříčí. Třináctiletý chlapec tam v lednu olizoval kovové zábradlí, přičemž mu k němu přimrzl jazyk. Hasiči polévali horkou vodou zábradlí tak dlouho, než se podařilo jazyk opatrně odtrhnout. I přes bolestivé zranění chlapec se záchranáři po celou dobu spolupracoval, následně skončil v péči lékařů.

Nezvyklou příčinu měl požár výtahové šachty v jednom z pražských obytných domů. Ukázalo se, že opakované závady výtahu a následně i požár má na svědomí močení do výtahové šachty. Dlouhodobé působení moči na elektroinstalaci způsobilo oxidaci kontaktů a následné poruchy.