Houston (USA) - Harvey, který nejdříve jako hurikán udeřil na Texas a který jako bouře vstoupil do Louisiany, nadále slábne. Oznámilo to ve středu večer místního času (v noci na dnešek SELČ) americké Národní středisko pro hurikány (NHC), které nicméně nadále varuje před přívalovými dešti a s tím souvisejícími záplavami.

Harvey slábne rychleji, než původní předpovědi očekávaly. Tropickou níží se podle středečního odhadu měl stát až ve čtvrtek ráno místního času, nakonec se tak ale stalo ještě ve středu večer místního času.

Harvey byl ve středu v 19:00 místního času (dnes ve 02:00 SELČ) v centrální části Louisiany a postupoval severovýchodním směrem rychlostí 13 kilometrů za hodinu. Živel doprovází vítr o rychlosti 55 kilometrů v hodině.

Podle předpovědi Národní meteorologické služby (NWS) by dnes odpoledne místního času (v noci na pátek SELČ) měl být střed tlakové níže nad Mississippi, v pátek ráno už nad Tennessee a v pátek odpoledne by pak měl být nad Kentucky. V Louisianě stále silně prší a v oblasti nízko položeného New Orleansu může spadnout až 25 centimetrů srážek.

Zkáza, kterou s sebou Harvey přináší, nesouvisí s rychlostí větru, ale především s přívalovými lijáky, které ho doprovázejí. To především v Texasu vyvolalo rozsáhlé záplavy. Podle NHC hrozba katastrofických záplav na jihovýchodě Texasu a také v některých částech jihozápadní Louisiany trvá.

NHC upozorňuje na vývoj další tropické bouře Irma, který se formuje nad centrální částí Atlantiku. Prozatím neohrožuje žádné území a je těžké předpovědět její trasu. Je asi 4800 kilometrů jihovýchodně od floridského Miami. Bouři, která se posouvá na západ, doprovází vítr o rychlosti asi 95 kilometrů v hodině. Dnes nebo v pátek by mohla dosáhnout síly hurikánu s rychlostí větru 120 kilometrů za hodinu. Podle předpovědí se může stát hurikánem čtvrtého nebo pátého stupně a potrvá jí asi týden, než překoná Atlantský oceán.

Lidé z blízkosti nádrže Barker u Houstonu se musejí evakuovat

Texaské úřady dnes nařídily povinnou evakuaci lidem v okolí nádrže Barker, která má chránit Houston před záplavou. Hladina v nádrži je příliš vysoko a hrozí, že přeteče přes hráz. Lidé se ale nemají vydávat na cestu za tmy, protože cesta autem nemusí být bezpečná. Mají počkat, až se rozední.

Původně vydal okres Fort Bend pro oblast kolem nádrže Barker pouze doporučení k evakuaci, nyní ale nařídil povinnou. Na oblast se vztahuje zákaz nočního vycházení, který platí podle místních úřadů do šesté hodiny ranní (13:00 SELČ).

Úřady požádaly občany, aby se začali připravovat, ale nevyjížděli, dokud nebude denní světlo.

Barker je spolu s nádrží Addicks součást ochranných opatření, jež mají Houston chránit před záplavami. Voda z Addicks se začala přelévat přes hráz už ve středu, v Barkeru je nyní ve výšce 31 metrů a hrozí, že i zde začne přetékat.

Harvey má 31 potvrzených obětí, tisk hovoří o 38 mrtvých

Hurikán Harvey a následné záplavy nepřežilo 31 lidí. Oznámila to dnes agentura AP, podle níž jde o potvrzené oběti. List The New York Times, který už ve středu udával vyšší čísla než úřady, nyní napsal, že jednotlivé texaské okresy hlásí celkem 38 úmrtí.

K obětem patří i šestičlenná rodina Saldivarů z okresu Harris. Dva dospělí a čtyři děti utonuli v dodávce, jíž se snažili odjet před velkou vodou do bezpečí. Dospělí byli osmdesátníci a praprarodiče dětí ve věku od šesti do 16 let. Dodávka se potopila do proudu vody v neděli, těla se našla až nyní.

Jodell Paseková z Houstonu přišla o svého syna, kterého zabil elektrický proud. Varovala spoluobčany, aby nevstupovali do vody, protože může být pod proudem. Pětadvacetiletý Andrew se snažil zkontrolovat dům příbuzné, vstoupil do vody, ale upadl a zachytil se lampy veřejného osvětlení, která byla porouchaná.

Zatímco nejvíce postižený Houston začíná s prohledáváním zatopených domů, města Port Arthur a Beaumont, která leží na východě Texasu, se potýkají stále se stoupající vodou. Port Arthur je obklopen vodou a do tamního evakuačního centra přišly desítky lidí včetně domácích zvířat, mezi nimiž je i jedna opice. "Ano, ta opice nás trochu překvapila, ale snažíme se pomoci," řekl manažer centra Jeff Tolliver.

V Beaumontu je přerušená dodávka vody, protože hlavní čerpací stanice je zaplavená a mimo provoz. Ve městě, v němž žije přes 110.000 lidí, nefunguje ani druhý zdroj vody.

Obě velká houstonská letiště jsou od středy znovu v provozu, pomalu se obnovuje autobusová a železniční doprava a město Houston znovu začalo zajišťovat odvoz odpadu. Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA) nasadila těžké nákladní vrtulníky, aby dopravila jídlo a vodu k lidem, jež nebylo možné evakuovat.

Později oznámila, že začala přemísťovat postižené z provizorních ubytoven do hotelů. Dostala už 325.000 žádostí o výplatu pomoci a zaplatila 57 milionů dolarů (1,2 miliardy Kč). Podle FEMA může žadatel dostat až 10.000 dolarů. Šéf agentury Brock Long se vyjádřil také k havárii v chemičce Arkema, odkud jsou hlášeny exploze. Řekl, že látky, které se uvolňují z tamních chemikálií, jsou velmi nebezpečné. Závod i jeho okolí bylo včas evakuováno. Na vyčíslení škod po hurikánu Harvey je podle Longa zatím brzo.

V Texasu budou přísně trestat rabování zatopených domů

Policie v Houstonu a jeho okolí zatkla už 40 lidí za rabování v domech postižených záplavami z minulých dní. Úřady také upozornily, že domy obcházejí podvodníci vydávající se za záchranáře nebo distributory pomoci a snaží se dostat dovnitř.

Houstonský starosta Sylvester Turner podle serveru Chron řekl, že zákaz nočního vycházení, který platí od úterka, se osvědčil a pomáhá omezit zločinnost. Policejní velitel Art Acevedo řekl, že nikdo nemusel být kvůli porušení zákazu vycházení zatčen.

Houston se od minulého pátku potýkal s hurikánem Harvey, který přinesl v podobě následné bouře rekordní srážky. Množství domů a ulic je stále zatopených, evakuovalo se přes 30.000 lidí.

Policie už avizovala, že zloději budou přísně potrestáni. Soudkyně Kim Oggová z okresu Harris sdělila, že zajistí, aby lidé zadržení za krádež v opuštěných domech dostali co nejvyšší možné tresty včetně doživotí.

Množí se zprávy o vyloupených obchodních domech, přičemž zloději si odnášejí hlavně hotovost a také cigarety.

V menších městech jižně od Houstonu se podvodníci vydávají za hasiče, vyzývají lidi k evakuaci a pak domy vykrádají. Někteří majitelé domů jsou připraveni se bránit. Dobrovolný hasič Jody Garcia řekl, že přijel pomoci páru, který musel před stoupající vodou ustoupit do prvního patra svého domu. Muž na něj ale vzal pušku a chtěl, aby odešel, a Garcia byl nucen zavolat policii.