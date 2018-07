Praha - Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) nehodlá nic podnikat kolem toho, že se premiér Andrej Babiš (ANO) stal předsedou Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Řekl to dnes na tiskové konferenci po jednání vlády. Koordinovat protikorupční radu je podle Hamáčka Babišovo právo. Proti Babišově dosazení do čela rady protestují opoziční Piráti. Poukazují na premiérovo trestní stíhání, Babiš navíc podle nich ve Sněmovně trvale blokuje přijetí důležitých protikorupčních návrhů.

Otázky k nástupu Babiše do čela protikorupční rady by podle Hamáčka měly směřovat na premiéra, případně na ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO). "Otevřeně řečeno, já v tom nevidím zásadní problém. Pan premiér, pokud se rozhodl tuto radu koordinovat, tak je to jeho právo, a já rozhodně nehodlám v tomto směru nic podnikat," uvedl Hamáček. Žádná polemika při projednávání tohoto bodu na vládě podle něj nebyla.

Babiš se stal předsedou protikorupční rady poté, co ministr spravedlnosti už nebyl pověřen koordinací boje s korupcí na vládní úrovni. Naposledy měl toto pověření, a radu proto vedl, ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), před ním funkci vykonávali ministři pro lidská práva. Podle statutu rady v případě, že nebude žádný člen vlády pověřen koordinací boje s korupcí, stane se šéfem rady premiér.

Piráti Babišovo vedení rady kritizují. Pokud protikorupční radu povede trestně stíhaný člověk, hrozí ztráta důvěry veřejnosti k radě, napsali na svém webu. Babiše policie obvinila z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové.

"Během posledních měsíců Andrej Babiš zamezil přijetí účinných protikorupčních opatření a jeho současná snaha o vedení rady je tak evidentně motivovaná snahou vypadat jako protikorupční bojovník, i když ve skutečnosti Babiš na tomto tématu pouze parazituje," uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Podle něj v programovém prohlášení vlády chybí důležité protikorupční priority, které by omezily klientelismus, tunelování veřejných peněz a vysávání státního rozpočtu firmou Agrofert, kterou Babiš loni převedl do svěřenského fondu.

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí vznikla v roce 2014 jako poradní orgán kabinetu, který koordinuje a vyhodnocuje stav boje s korupcí v ČR, připravuje koncepční materiály z této oblasti a posuzuje návrhy právních předpisů z hlediska korupčních rizik. V radě zasedají někteří členové vlády, nejvyšší státní zástupce, prezident Hospodářské komory, zástupci policie, samospráv a neziskových organizací.