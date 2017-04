Praha - Kniha teologa a kněze Tomáše Halíka Chci, abys byl se stala jedním z finalistů na cenu Kniha roku (Foreword INDIES Book of the Year Awards) v oboru filozofie. Posláním ocenění je upozornit knihovníky a knihkupce na výjimečné publikace nezávislých vydavatelů a jejich autory. Vítězové v desítkách odborných i beletristických kategoriích budou oznámeni na konferenci Asociace amerických knihoven, která se uskuteční v červnu v Chicagu, informovala dnes na svém webu Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Vítězné tituly vybírá porota složená ze čtenářů, knihovníků a knihkupců. Společně s Halíkovou knihou je v oboru filozofie nominováno dalších pět děl, která se věnují například Kantově filozofii či etickému pragmatismu.

Anglický překlad Halíkovy knihy Chci, abys byl vyšel v nakladatelství University of Notre Dame Press v roce 2016 po názvem I want you to be. Halík v ní nabízí nový úhel pohledu na lásku člověka k Bohu, k sobě samému i k bližním včetně nepřátel.

Halík je autorem knih, publikací a esejí, které byly přeloženy do 18 jazyků, včetně čínštiny, korejštiny a turečtiny. Získaly řadu mezinárodních ocenění. K jeho nejznámějším dílům patří O přítomnou církev a společnost, Ptal jsem se cest, Co je bez chvění, není pevné, Oslovit Zachea nebo Vzýván i nevzýván. Za sbírku esejů Vzdáleným nablízku převzal v roce 2011 ve Vídni cenu za nejlepší evropskou teologickou knihu let 2009 a 2010.

Zatím poslední kniha Svět bez Boha, kterou Halík napsal spolu s Anselmem Grünem, byla přeložena do 14 jazyků a česky vyjde v nakladatelství Lidové noviny letos v květnu.