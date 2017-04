New York - Spojené státy jsou připraveny v Sýrii znovu zasáhnout, doufají ale, že to nebude nutné. Během dnešního jednání Rady bezpečnosti OSN to prohlásila americká zástupkyně Nikki Haleyová. Podle ní se útokem na syrskou vojenskou základnu zásadně změnila situace na syrském bojišti. Ruský zástupce při OSN útok amerických sil odsoudil jako porušení mezinárodního práva, které bude mít vážné důsledky pro mezinárodní stabilitu.

"(Syrský prezident Bašár) Asad si myslel, že mu to projde, protože mu Rusko bude krýt záda... To se ale změnilo," řekla Haleyová s odkazem na úterní chemický útok v Sýrii, který Washington připisuje Asadově režimu. Reakce Spojených států byla podle ní odpovídající a Spojené státy mohou kdykoli přistoupit k novému úderu. "Asad již nikdy nesmí použít chemické zbraně. Nikdy," dodala.

Zcela opačně se během debaty v Radě bezpečnosti k útoku, při němž podle Damašku zemřelo devět lidí, podle očekávání postavil zástupce ruského ambasadora Vladimir Safronkov. Vyslání 59 raket z lodí ve Středozemním moři na základnu poblíž Homsu označil za "do očí bijící porušení mezinárodního práva", které pomůže teroristickým organizacím, proti nimž Moskvou podporovaná syrská armáda bojuje. Akce podle něho měla odvést pozornost od dalších vojenských aktivit pod vedením USA v Iráku a Sýrii, které přinášejí mnoho civilních obětí. Přístup Spojených států označil za cynický.

Haleyová si neodpustila několik kritických poznámek na adresu Ruska. Moskva podle ní měla dohlédnout na odstranění všech chemických zbraní ze Sýrie, "což se zjevně nestalo". Podle Haleyové proto existuje několik variant: buď Rusko o existenci zbraní použitých při úterním útoku vědělo, nebo Moskva věřila Asadovi a ten ji podvedl.

Za Washington se během debaty postavili zástupci spojeneckých zemí, Británie a Francie. Britský ambasador Matthew Rycroft útok označil za "vyváženou reakci na nepopsatelné činy". Připomněl, že Rusko sedmkrát vetovalo návrhy rezoluce Rady bezpečnosti, které by přiměly Asada "čelit sankcím a spravedlnosti".

Vyslanec Francie při OSN François Delattre obvinil Asada, že mu jde "prostě o vyhlazení všech, kdo mu odporují, a to za jakoukoli cenu". Podobných akcí jako byla ta americká je třeba k odrazení Asada od masového vraždění obyvatel, dodal Delattre.