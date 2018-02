Mochov (u Prahy) - V hale v areálu mochovských mrazíren stále hoří, hasiči dovnitř nemohou kvůli bezpečnosti. Část objektu se zřejmě do sobotního rána zřítí a pokud ne, tak konstrukci rozebere speciální technika. Zásah potrvá i v sobotu. ČTK to dnes ve 21:00 řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Požár ještě nebyl lokalizován, ale nemůže se rozšířit mimo objekt.

Hořící hale, která sloužila jako sklad brambor, se odpoledne propadla střecha. "To nám paradoxně pomohlo, protože díky vrtulníku jsme mohli hasit vnitřek haly, kam bychom se normálně nedostali," uvedl mluvčí. Hasiči nyní s požárem bojují pomocí výškové techniky, dovnitř objektu ale nemohou. "Je to nebezpečné. Část haly se naklání, předpokládáme, že do rána spadne. Pokud by se tak nestalo, povoláme speciální bagr ze Zbirohu, který by konstrukci rozebral," řekl Svoboda. Hala plameny zasáhly kompletně, majitel odhadl škodu na 100 milionů korun.

Požár vypukl dnes zhruba v 10:00. V podvečer na místě zasahovalo 51 jednotek, což je zhruba 200 hasičů. Přes noc bude na místě zasahujících hasičů méně. Stále platí zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích, ale podle Svobody se určitě bude snižovat. Ráno v 08:00 se na místě uskuteční schůzka s velitelem zásahu a rozhodne se o dalším postupu.

Video: Hasiči zasahující v Mochově vyhlásili zvláštní stupeň poplachu 23.02.2018, 12:20, autor: ČTK/Pozary.cz/rcobchod.cz, zdroj: Pozary.cz/rcobchod.cz

Záchranáři zatím podle mluvčí Petry Effenbergerové nemuseli nikoho ošetřovat. Na místo vyslali mobilní operační středisko, což je speciální vozidlo vybavené dvěma operátorskými pracovišti. Jeho součástí je i toaleta, sprcha, zásobník na pitnou vodu, kuchyňský kout, lůžková a zasedací část. "Poslouží jako zázemí pro zasahující," uvedla Effenbergerová.

Požár v Mochově patří co do výše škody k nejhorším ve Středočeském kraji a Praze za posledních několik let. Na sto milionů se odhadovala například škoda, kterou oheň napáchal loni v říjnu v objektu s recyklací plastů v Kamenných Žehrovicích na Kladensku, nebo požár lakovny ve Zvoli u Prahy, který hasiči loni v únoru likvidovali desítky hodin. Podobnou škodu vyčíslili i v srpnu 2016 filmaři, kterým v Praze na Barrandově shořely kulisy u ateliérů.

Dva nejničivější požáry v Praze od roku 2012 pak způsobily škodu přes čtvrt miliardy korun. Při prvním z nich v červnu 2012 hořelo v hangáru na ruzyňském letišti a oheň zcela zničil letadlo ATR 42 Českých aerolinií, které vyčíslily škodu až na 300 milionů korun. V srpnu 2015 hořelo ve skladu textilu v tovární hale ve Vysočanech. Zničeno bylo zboží zhruba za deset milionů eur (přes 270 milionů korun), dalších deset až 15 milionů dosáhly škody na budově.