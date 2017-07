Praha - Americká rocková kapela Guns N'Roses dnes zahrála v Letňanech pro téměř 50.000 diváků. ČTK to řekl Petr Novák z pořadatelské firmy Live Nation. V Praze vystoupila v rámci turné Not In This Lifetime Tour a během tříhodinové show nabídla většinu zásadních skladeb své kariéry.

Kapela nepotvrdila svou pověst hvězd, které na sebe nechají čekat, jako při minulých vystoupeních v Praze, a začala téměř na minutu přesně v 19:15 hodin, jak dopředu sliboval pořadatel. Celé vystoupení se lehce protáhlo přes desátou večerní.

Koncert zahájila písněmi It's So easy a Mr. Brownstone z veleúspěšného alba Appetite for Destruction. Postupně pak během večera následovaly hity jako Welcome to the Jungle, Estranged, Civil War nebo Sweet Child O' Mine, na kterou publikum hlasitě zareagovalo, stejně jako na převzatou Knockin' on Heaven's Door od Boba Dylana nebo Black Hole Sun od Soundgarden. Přídavky zakončila slavná Paradise City.

Guns N’ Roses vystoupili v sestavě Axl Rose (zpěv, piano), Duff McKagan (basa), Slash (sólová kytara), Dizzy Reed (klávesy), Richard Fortus (rytmická kytara), Frank Ferrer (bicí) a Melissa Reese (klávesy). Charismatický zpěvák Rose se do Letňan vrátil po roce, kdy zde zazpíval jako člen AC/DC. V České republice Guns N’ Roses vystoupili naposledy v roce 2010 v pražské O2 areně.

Evropská část turné začala 27. května v Dublinu a zahrnuje 18 evropských měst, mezi kterými nechybí Londýn, Paříž, Madrid, Vídeň či Kodaň. Série koncertů bude pak pokračovat do Severní Ameriky a Kanady. Za předskokany si kapela vybrala americkou zpěvačku Jesse Jo Stark a skotskou skupinu Biffy Clyro.

Guns N’Roses, jejichž začátky sahají do roku 1985, dva roky po svém vzniku zaujali nahrávkou Appetite for Destruction, která se stala nejprodávanějším americkým debutem všech dob. Po celém světě se prodalo více než 30 milionů kopií. V roce 1991 následovala sedminásobně platinová alba Use Your Illusion I a Use Your Illusion II. Zatím poslední album Chinese Democracy kapela vydala v roce 2008.