Praha - Americká rocková kapela Guns N'Roses se v úterý po sedmi letech vrátí do Česka. Vystoupí na letišti v pražských Letňanech v rámci turné Not In This Lifetime Tour, které zahrnuje koncerty na více než třiceti stadionech v Evropě a Severní Americe. ČTK to za pořádající agenturu Live Nation sdělil Petr Novák.

Lístky na koncert jsou podle něj stále v prodeji. Areál se otevře v 16:00. Začátek vystoupení je stanoven na 19:15, podle pořadatelů je ovšem otázka, jestli kapela známá svými excesy čas dodrží. Čekají se desítky tisíc fanoušků z ČR i ze zahraničí.

Parkování nebude k dispozici, pořadatelé návštěvníky koncertu žádají, aby k přepravě využili linku metra C s výstupem ve stanici Letňany a po ukončení koncertu opět přepravu metrem, jehož provoz bude od 14:00 do 20:00 a od 22:30 do půlnoci výrazně posílen. Pro přepravu z východní části Prahy lze využít posílenou autobusovou linku 195 v trase Skalka - Vysočanská - Letňany. "Posílena je také náhradní doprava XC v úseku Florenc - Pražského povstání, avšak vzhledem k omezené kapacitě autobusů návštěvníky koncertu žádáme, aby pro přestup mezi linkami metra C a A využili výrazně kapacitnější spojení přes linku metra B," dodal Novák.

Guns N’ Roses se představí v sestavě Axl Rose (zpěv, piano), Duff McKagan (basa), Slash (sólová kytara), Dizzy Reed (klávesy), Richard Fortus (rytmická kytara), Frank Ferrer (bicí) a Melissa Reese (klávesy). Charismatický zpěvák Rose se do Letňan vrátí po roce, kdy zde zazpíval jako člen AC/DC. Skladatel a kytarista Slash (vlastním jménem Saul Hudson) loni vystoupil v Malé sportovní hale na Výstavišti v Praze.

Turné začalo 27. května v Dublinu a zahrnuje 18 evropských měst, mezi kterými nechybí Londýn, Paříž, Madrid, Vídeň či Kodaň. Série koncertů bude pak pokračovat do Severní Ameriky a Kanady.

Guns N’Roses, jejichž začátky sahají do roku 1985, dva roky po svém vzniku zaujali nahrávkou Appetite for Destruction, která se stala nejprodávanějším americkým debutem všech dob. Po celém světě se prodalo více než 30 milionů kopií. V roce 1991 následovala sedminásobně platinová alba Use Your Illusion I a Use Your Illusion II. Zatím poslední album Chinese Democracy kapela vydala v roce 2008.

V České republice Guns N’ Roses vystoupili naposledy v roce 2010 v pražské O2 areně. Zpěvák Axl Rose tehdy plně dostál pověsti rozmarné a náladové hvězdy, která ho předcházela, a koncert zahájil s velkým zpožděním.