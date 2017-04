Praha - Vedení gumárenské společnosti Mitas uzavřelo s odboráři z pražského a zlínského závodu předběžnou dohodu o růstu mezd. Definitivní podobu dohody by měli podepsat příští týden. ČTK to sdělilo vedení firmy a informaci potvrdil předseda pražských odborářů Karel Křivánek. Platy by se měly zvýšit postupně ve třech krocích. Budou závislé mimo jiné na inflaci nebo průměrné mzdě v regionu. Než bude smlouva definitivně uzavřena, v obou závodech stále platí stávková pohotovost.

"Vedení Mitas uzavřelo se zástupci odborů předběžnou dohodu, ve které se obě strany shodly mimo jiné na míře růstu platů. V následujících dnech budeme ladit finální znění dohody, které by mělo být podepsáno v příštím týdnu. Jsme rádi, že se situaci podařilo vyřešit u jednacího stolu, jak jsme celou dobu v průběhu jednání věřili," uvedl vedoucí oddělení lidských zdrojů Mitasu Ralph Kellenberger, který byl za firmu pověřen vedením kolektivního vyjednávání.

Spokojenost vyjádřil také Křivánek. "Je dobré, že jsme se domluvili a nemusíme to hnát do extrému. Nechtěli jsme poškozovat zaměstnavatele. I když stoprocentně spokojeni budeme až po uzavření definitivní dohody," řekl Křivánek.

Zvýšení mezd podle něj bude rozložené do tří kroků. Od září, od 1. ledna 2018 a od 1. července 2018. Už na začátku dubna firma zvýšila mzdy zpětně od ledna, podle odborářů ovšem nedostatečně.

Odboráři původně požadovali zvýšení průměrné mzdy o 30 korun na hodinu, což by znamenalo růst zhruba o 5000 korun měsíčně. Podle Křivánka to nakonec může být o něco méně. "I my jsme udělali určitý ústupek. Roli budou hrát produktivita práce, míra inflace a průměrné mzdy v jednotlivých regionech," doplnil.

Předseda odborové organizace zlínského závodu Vladislav Jandásek dnes ČTK řekl, že zvýšení mezd je velmi blízké původnímu požadavku odborářů. "Domnívám se, že zaměstnanci budou spokojeni," uvedl Jandásek. V pondělí se podle něj uskuteční kolektivní vyjednávání, na kterém by se měly doladit detaily a mohlo by již být připraveno znění kolektivní smlouvy. Stávková pohotovost, která v závodu platí od 10. března, skončí podle něj až dnem podpisu kolektivní smlouvy. "Jsem rád, že pokud vše dopadne dobře, tak se nebude muset uskutečnit stávka, která byla naplánovaná na příští týden," uvedl Jandásek. Ve zlínském závodě se minulý týden uskutečnila dvouhodinová výstražná stávka, zapojilo se do ní 500 ze 700 zaměstnanců.

Mzdy v pražském podniku jsou podle Křivánka nižší než ve Zlíně, v Praze mají lidé navíc vyšší životní náklady. Hrubá mzda v pražském podniku je podle něj 26.000 korun, ve Zlíně o 1000 korun vyšší. Jak už dříve uvedl Jandásek, v reálu však má většina zaměstnanců firmy 12.000 až 15.000 korun čistého. Podle údajů Českého statistického úřadu byla na konci loňského roku v ČR průměrná hrubá mzda 29.320 korun. Ve Zlínském kraji to bylo 26.131 korun, v Praze 36.584 korun.

Mitas je jedním z předních evropských výrobců zemědělských pneumatik. Loni firmu koupila švédská skupina Trelleborg. Ve svých výrobních závodech v ČR, Srbsku a v USA firma vyrábí také průmyslové pneumatiky a pneumatiky pro motocykly. Mitasu předloni klesl zisk o 14 procent na 952,7 milionu korun. Tržby klesly o osm procent na 8,05 miliardy korun.