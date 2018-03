Washington/Guatemala - Guatemala přestěhuje svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma v květnu, dva dny poté, co tak učiní Spojené státy. Ve Washingtonu to podle agentury Reuters v neděli oznámil guatemalský prezident Jimmy Morales.

Hlava Guatemaly vydala pokyn k přemístění velvyslanectví loni v prosinci, nedlouho poté, co americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele a pověřil ministerstvo zahraničí, aby vypracovalo plán přesunu ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Rozhodnutí přestěhovat úřad na 70. výročí založení státu Izrael, které připadá na 14. května, oznámil Washington v únoru.

"Rád bych poděkoval prezidentu Trumpovi, že se v této věci ujal vedení. Jeho odvážné rozhodnutí nás povzbudilo k tomu, abychom učinili, co je správné," řekl Morales v projevu na výroční konferenci Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC), který je hlavní proizraelskou lobbistickou skupinou v USA.

Guatemala byla jednou z devíti zemí, které loni v prosinci hlasovaly proti nezávazné rezoluci Valného shromáždění OSN odsuzující rozhodnutí Spojených států uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Trump před hlasováním pohrozil, že státy, které budou proti Washingtonu hlasovat, přijdou o americkou finanční podporu. Příjemcem velké finanční podpory z USA je i Guatemala.

Trump své rozhodnutí týkající se Jeruzaléma zdůvodnil mimo jiné tím, že uznání Jeruzaléma znamená začátek nového přístupu k řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Odkládané uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele podle něj stejně mír nepřineslo.

Krok šéfa Bílého domu vyvolal ostré protesty zejména v arabsko-muslimském světě. Kritizovala ho ale i Evropská unie.

Izrael v rozporu s rezolucemi OSN považuje celý Jeruzalém za svou metropoli. Palestinci přitom žádají pro svůj budoucí stát za hlavní město východní Jeruzalém.