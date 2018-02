Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzval ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína k rezignaci. Na webu inspekce o tom informoval mluvčí GIBS Ivo Mitáček, potvrdil tak informace serveru Aktuálně.cz. GIBS vyšetřuje trestnou činnost policistů, celníků nebo dozorců. Ředitele inspekce jmenuje a odvolává podle zákona premiér na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru. Mluvčí zároveň uvedl, že od pondělí je v hlavním sídle GIBS v Praze kontrola z ministerstva financí. Vyjádření Babiše ČTK shání.

V průběhu února se Murín podle mluvčího opakovaně sešel s Babišem na úřadu vlády. "Premiér pozval ředitele na dvě schůzky, na kterých ho vyzval k rezignaci. Důvodem k odstoupení z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů je údajná ztráta důvěry ze strany premiéra," uvedl Mitáček. Jako vhodné datum navrhl premiér konec února letošního roku, což by se údajně obešlo bez dalších skandálů, dodal.

Aniž by to mluvčí dával do souvislosti, v dalším odstavci stejné tiskové zprávy pak informoval, že v pondělí byla v hlavním sídle inspekce v Praze zahájena kontrola z Ministerstva financí ČR. "Kontrola je všeobecného charakteru a vzhledem ke značnému množství vyžádaných dokumentů a podkladů je jim poskytováno zázemí pro práci na plánovaných pět týdnů," uvedl mluvčí.

Informaci o plánu odvolat Murína potvrdil předseda KSČM Vojtěch Filip, podle kterého ho premiér o záměru informoval na jedné ze schůzek ohledně programu nové vlády. Filip na tiskové konferenci novinářům řekl, že se o tom Babiš zmínil. "Nedivil jsem se tomu," uvedl s tím, že mezi jednotlivými policejními útvary je velká rivalita, což má GIBS řešit, ale neřeší. Nemyslí si, že by vláda v demisi neměla takové kroky činit. "Nejde o to, zda je premiér v demisi, či není, jde o fungování systému," řekl. Ohledně personálních změn s Babišem chtěl mluvit v souvislosti s odvoláváním ředitelů fakultních nemocnic, na to mu ale Babiš podle jeho slov neodpověděl.

Murín vede GIBS od prosince 2016, kdy ve funkci vystřídal Ivana Bílka. Ten rezignoval po vypuknutí olomoucké korupční kauzy Vidkun, která se týkala podezřelých vazeb mezi podnikateli, policisty a politiky.

Server Aktuálně.cz připomíná, že policie nyní stíhá Babiše, jeho nejbližšího spolupracovníka Jaroslava Faltýnka či členy premiérovy rodiny kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Případ vyšetřuje pražský detektiv Pavel Nevtípil, kterého Babiš opakovaně obvinil z toho, že je veden mafií, a své stíhání označuje za účelové.

Rezignace šéfa GIBS by byla jednou z dalších personálních změn, které vláda v demisi od začátku roku provedla. Odvoláni byli například generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera, ředitelka pražské Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluk Němeček a generální ředitel České pošty Martin Elkán.

Piráti chtějí výzvu k rezignaci Murína vysvětlit ve Sněmovně

Šéf Pirátů Ivan Bartoš se zeptá na dění v Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) při čtvrtečních interpelacích ve Sněmovně premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Nátlak na odvolání ředitele GIBS Michala Murína, jak o něm dnes GIBS informoval, Piráti kritizují podobně jako ODS. Bartoš novinářům řekl, že bude od Babiše chtít znát důvody, proč chce odvolat takto vysoce postaveného člověka. Podle ODS Babišovy kroky zdůvodňují, proč je aktuální její snaha zavázat vládu v demisi usnesením Sněmovny, které by mělo omezit rozsah jednání kabinetu bez důvěry.

Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že o Murínově existenci dodnes nevěděl a že klub nijak věc kolem odvolání Murína neřešil, neboť je to kompetence premiéra. Bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (za ANO) dodala, že s činností GIBS nebyla spokojenost už v minulém funkčním období Sněmovny. Uvedla, že na problémy v GIBS dvakrát výslovně upozorňovala bývalého premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD). "Vždycky to dopadlo do ztracena," řekla.

GIBS vyšetřuje trestnou činnost policistů, celníků nebo dozorců. Kontrola z ministerstva financí v sídle inspekce, jak o ní dnes informoval GIBS, je podle Bartoše šikanózní. Řečnicky se zeptal, zda tento postup "nezapadá do vyšetřování Čapího hnízda", kde Babiš čelí trestnímu stíhání kvůli podezření dotačního podvodu, a zda nechce předseda vlády v demisi dostat policii do svého područí.

"Trestně stíhaný premiér nutí šéfa inspekce, aby rezignoval," popsal situaci šéf sněmovního klubu ODS Zbyněk Stanjura. Občanští demokraté proto budou podle něj trvat na záměru projednat ve Sněmovně usnesení, které by vládu v demisi zavázalo nečinit některé kroky. Pokud se na tom dolní komora nedohodne, navrhnou občanští demokraté zákon v podobném smyslu.

