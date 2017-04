Varšava - Rusové byli překvapeni americkým útokem v Sýrii, protože se jim zdálo, že když roztáhli ochranný deštník nad Bašárem Asadem, Američané se ho neodváží dotknout. Teď budou muset reagovat, upozornil dnes polský list Gazeta Wyborcza. Je podle něj otázka, zda ruská odpověď zazní v samé Sýrii, anebo na východě Ukrajiny.

Lze si představit šok ruských vojáků, když v noci dostali od Američanů zprávu, že na základnu Šajrát dopadnou za chvilku americké střely tomahawk a tamní ruský personál musí utéct. Rusové nejspíše varovali i Syřany, kteří rovněž prchli. To by vysvětlovalo nízký počet obětí amerického náletu.

Teď budou muset Rusové na útok Spojených států nějak odpovědět. Vladimir Putin má na krku volby, opoziční protesty, atentát v Petrohradu. Ruský prezident si nemůže dovolit zůstat nečinný.

Dostane Amerika ruskou odpověď na východní Ukrajině? Začne nová ofenziva proruských povstalců? Možná však Rusové odpoví v Sýrii, ještě brutálnějším útokem na pozice protiasadovské opozice. Možná dojde k provokaci proti americkým silám na Blízkém východě.

Stát se může vše. Kromě nastolení míru.

Po půlstoletí studené války velmoci vedly zástupné války v Asii, Africe a Latinské Americe.

V Sýrii máme co do činění s podobnou konfrontací. Západ chce svrhnout Asada, Rusko, aby ochránilo své zájmy na Blízkém východě, jej bude bránit až do konce. Zda v Sýrii zemřou další tisíce lidí, nehraje žádnou roli.

A to nezmění ani dnešní salva tomahawků.