Londýn - Evropská komise (EK) nabádá své vysoce postavené úředníky, aby začali britské subjekty postupně připravovat na důsledky takzvaného brexitu. Britské soukromé firmy nemají připouštět k mnohamiliardovým kontraktům a mají je nabádat ke zřizování poboček nebo sídel na území EU. Začít mají i přípravy na odpojení Británie od citlivých databází. Vyplývá to z interní zprávy, kterou má k dispozici britský deník Financial Times (FT).

Vedení komise v interním sdělení nadřízené úředníky nabádá, aby se vyvarovali "zbytečným dodatečným komplikacím" ve vztahu s Británií před rokem 2019, informoval dnes britský list.

Představitelé Evropské komise výslovně vyzývají bruselské úředníky, aby začali nabádat firmy se sídlem v Británii k přípravě na "právní důsledky" brexitu a k připomenutí potřeby "mít kancelář v EU", pokud si chtějí uchovat povolení působit v unii. Jednotlivé úřady mají rovněž připravovat "odpojení" Británie od citlivých databází, které se týkají například boje proti zločinu či azylové politiky.

Interní sdělení bylo úředníkům rozesláno týden poté, co britská premiérka Theresa Mayová v březnu oficiálně zahájila proces odchodu své země z EU aktivací článku 50 lisabonské smlouvy.

Pod textem jsou podepsáni generální tajemník Evropské komise Alexander Italianer, šéf kabinetu předsedy komise Martin Selmayr a vyjednavač EK pro brexit Michel Barnier.

Neveřejný dokument komise podle FT nastiňuje, jak bude Británie bezprostředně přicházet o peníze a vliv, i když jí zatím budou ponechána práva a závazky plynoucí z formálního členství.

Tam, kde to bude právně možné, má Evropská komise a její specializované agentury už nyní při všech svých činnostech "brát v úvahu" skutečnost, že Británie se může stát do dvou let "třetí zemí". Má se to projevit při výběru úředníků nebo při udělování miliard eur na výzkumné projekty či služby na základě přímých kontraktů.

Představitelé Evropské unie ujišťují, že nebudou zmrazeny unijní peníze odesílané prostřednictvím strukturálních a regionálních fondů, protože je spravují britské úřady, a ne přímo některá z unijních institucí.

Jiné oblasti přímého financování se naopak mají řídit přísnějšími pravidly. Brusel si tak už například vymínil, že jakékoli kontrakty v poslední fázi budování navigačního systému Galileo mohou být bez pokuty zrušeny, jestliže dodavatel už nemá sídlo v členské zemi EU.