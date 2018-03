New York - Útočník Michael Frolík díky asistenci v pondělním zápase Calgary na ledě Pittsburghu bodoval ve čtvrtém z posledních pěti utkání NHL, jeho tým ale podlehl obhájci Stanleyova poháru 3:4 v prodloužení. Hokejisté Flames neuspěli počtvrté v řadě a na druhou divokou kartu zaručující účast v play off ztrácejí tři body. Gólman kanadského celku David Rittich zůstal mezi náhradníky.

Calgary zaspalo úvod zápasu a zkraje čtvrté minuty inkasovalo druhý gól během 55 vteřin. Hosté snížili zásluhou kapitána Marka Giordana a v 11. minutě vyrovnali. Frolík obdržel ve středním pásmu puk, najel s ním do útočné třetiny a nahrál Mikaelu Backlundovi, který si stahovačkou obhodil Krise Letanga a bekhendem překonal brankáře Tristana Jarryho.

Na další branku si diváci museli počkat do 38. minuty, kdy Letang vrátil Penguins vedení. Gólman Jon Gillies si gól vyčítal. "Prošel mi skrz rameno, v téhle fázi sezony se to nemůže stát. Byla to moje chyba," řekl americký brankář. Flames odpověděli vyrovnávací trefou Troye Brouwera tři vteřiny před koncem druhého dějství.

Třetí část rozuzlení nenabídla, a tak zápas dospěl do prodloužení. U rozhodující akce večera byl Frolík, který útočníkovi Philu Kesselovi nedokázal překazit finální přihrávku na zadáka Justina Schultze, jenž vstřelil vítězný gól. "Byl to těžký zápas, Flames mají dobrý tým, který hraje tvrdě. Bojují o místo v play off. Podali jsme průměrný výkon, ale naštěstí jsme získali dva body," řekl Schultz, zvolený první hvězdou zápasu.

Pittsburgh doma zvládl desáté z jedenácti prodloužení v ročníku, čímž vytvořil klubový rekord. Penguins se posunuli na druhé místo Metropolitní divize o bod za Washington, který má ale dva duely k dobru. Rovněž třetí Philadelphia, která na pensylvánského rivala ztrácí bod, odehrála o zápas méně.

Ruský centr Jevgenij Malkin nasbíral tři body (1+2) a z druhého místa v kanadském bodování mu chybí stejný počet bodů na vedoucího krajana Nikitu Kučerova z Tampy Bay. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu bodoval v 15 z posledních 17 zápasů.

V souboji dvou nejproduktivnějších nováčků předčil Mathew Barzal z New Yorku Islanders díky dvěma asistencím Brocka Boesera, který nebodoval, z výhry 4:3 v prodloužení se však radoval Vancouver. Islanders prohráli sedmé utkání po sobě a druhá divoká karta se jim vzdálila na rozdíl čtyř bodů.

Statistika pondělních zápasů NHL:

--------

Buffalo - Toronto 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Branky: 2. S. Reinhart, 4. Pominville, 34. Girgensons, 36. R. O'Reilly, 50. Johan Larsson - 20. a 31. Komarov, 58. Marner. Střely na branku: 24:41. Diváci: 18.705. Hvězdy zápasu: 1. Pominville, 2. Johan Larsson, 3. S. Reinhart (všichni Buffalo).

Pittsburgh - Calgary 4:3 v prodl. (2:2, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 3. Ruhwedel, 4. Malkin, 38. Letang, 63. Schultz - 7. Giordano, 11. Backlund (Frolík), 40. Brouwer. Střely na branku: 32:38. Diváci: 18.630. Hvězdy zápasu: 1. Schultz, 2. Letang (oba Pittsburgh), 3. Brouwer (Calgary).

Edmonton - Arizona 4:3 v prodl. (3:1, 0:0, 0:2 - 1:0)

Branky: 9. Khaira, 14. Lucic, 18. Puljujärvi, 61. Klefbom - 4. Demers, 52. Dvorak, 56. Hjalmarsson. Střely na branku: 36:35. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Klefbom (Edmonton), 2. Hjalmarsson (Arizona), 3. Lucic (Edmonton).

Dallas - Ottawa 2:3 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 5. a 59. Seguin - 40. Hoffman, 47. Duchene, 63. E. Karlsson. Střely na branku: 33:30. Diváci: 17.110. Hvězdy zápasu: 1. C. Anderson, 2. Duchene (oba Ottawa), 3. Seguin (Dallas).

Vancouver - NY Islanders 4:3 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 35. a 63. Leipsic, 36. D. Archibald, 51. J. Virtanen - 10. Josh Bailey, 23. Tavares, 59. Eberle. Střely na branku: 23:34. Diváci: 17.307. Hvězdy zápasu: 1. Leipsic, 2. J. Virtanen (oba Vancouver), 3. Barzal (NY Islanders).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 66 45 4 17 240:182 94 2. Boston 63 40 8 15 209:158 88 3. Toronto 68 39 7 22 223:195 85 4. Florida 63 32 6 25 189:199 70 5. Detroit 65 26 10 29 170:193 62 6. Montreal 65 25 11 29 167:200 61 7. Ottawa 65 23 10 32 177:227 56 8. Buffalo 66 21 11 34 159:214 53

Metropolitní divize:

1. Washington 65 37 7 21 203:193 81 2. Pittsburgh 67 38 4 25 219:203 80 3. Philadelphia 66 34 11 21 197:193 79 4. New Jersey 66 33 8 25 193:199 74 5. Columbus 66 33 5 28 176:186 71 6. Carolina 66 29 11 26 176:198 69 7. NY Islanders 67 29 9 29 216:241 67 8. NY Rangers 66 30 6 30 189:209 66

Západní konference,

Centrální divize:

1. Nashville 65 42 9 14 214:168 93 2. Winnipeg 65 39 9 17 220:175 87 3. Minnesota 66 37 7 22 204:190 81 4. Dallas 66 37 6 23 195:174 80 5. Colorado 65 35 6 24 205:193 76 6. St. Louis 66 35 5 26 180:176 75 7. Chicago 66 28 8 30 188:195 64

Pacifická divize:

1. Vegas 65 42 5 18 225:180 89 2. San Jose 66 35 9 22 196:184 79 3. Anaheim 66 33 12 21 186:183 78 4. Los Angeles 66 36 5 25 192:165 77 5. Calgary 67 32 10 25 188:199 74 6. Edmonton 66 28 4 34 187:219 60 7. Vancouver 66 25 9 32 180:217 59 8. Arizona 65 20 11 34 158:213 51

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 64 85 (33+52) 2. Malkin (Pittsburgh) 63 82 (37+45) 3. McDavid (Edmonton) 66 80 (30+50) 4. Giroux (Philadelphia) 66 78 (23+55) 5. MacKinnon (Colorado) 57 77 (31+46) 6. Stamkos (Tampa Bay) 66 77 (27+50) 7. Kessel (Pittsburgh) 67 76 (27+49) 8. J. Gaudreau (Calgary) 67 74 (20+54) 9. Wheeler (Winnipeg) 65 74 (18+56) 10. Ovečkin (Washington) 65 72 (40+32) 13. Voráček (Philadelphia) 66 71 (14+57) 35. Pastrňák (Boston) 63 58 (23+35) 158. Hertl (San Jose) 63 34 (15+19) 168. Krejčí (Boston) 45 33 (14+19) 189. O. Kaše (Anaheim) 50 31 (17+14) 200. Palát (Tampa Bay) 46 30 (8+22)