Paříž - Francouzský odvolací soud odmítl vydat do Srbska někdejšího velitele kosovských povstalců a bývalého kosovského premiéra Ramushe Haradinaje. Zároveň nad ním zrušil soudní dohled a povolil mu návrat do vlasti. Informují o tom dnes zahraniční agentury. Srbsko chce bývalého velitele Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) postavit před soud. Podezírá ho ze spáchání válečných zločinů na civilistech během ozbrojeného povstání v Kosovu na sklonku 90. let.

Francouzské úřady zadržely Haradinaje v lednu na základě srbského zatykače. Pak na něho byl uvalen soudní dohled a zákaz vycestování ze země až do vyřízení záležitosti. Jeho zadržení vyvolalo v Kosovu i v sousední Albánii vlnu nevole. Tento krok kritizovala kosovská vláda i tamní prezident Hashim Thaçi, který sice také patřil ke špičkám UÇK, ale nyní je politickým soupeřem Haradinaje.

Srbsko považuje Haradinaje, který byl v letech 2004 a 2005 kosovským premiérem, za válečného zločince. Viní ho mimo jiné z odpovědnosti za vraždy, pronásledování, znásilňování a kruté zacházení se srbskými, romskými a také albánskými civilisty, které separatisté označili za kolaboranty se Srby.

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Haradinaje v dubnu 2008 osvobodil pro nedostatek důkazů, jeho zástupce přitom ale za podíl na mučení poslal na šest let do vězení. V červenci 2010 odvolací tribunál vrátil celý proces k novému projednání, v roce 2012 byl Haradinaj ale definitivně osvobozen.

Srbsko však zatykač nestáhlo. Podle srbských médií jeho vydání žádá kvůli podezření, že během ozbrojeného konfliktu v Kosovu v letech 1998 a 1999 spáchal zločiny proti civilnímu obyvatelstvu nezahrnuté do obžaloby, jíž byl u ICTY zproštěn.