Valenciennes (Francie) - Prokuratura ve městě Valenciennes dnes vznesla obvinění proti muži, který byl začátkem týdne zatčen na severu Francie, když se přiznal ke čtyřiceti znásilněním a sexuálním útokům spáchaným od začátku 90. let. Média o tom informoval státní zástupce Jean-Philippe Vicentini. Zadržený prý jednal pod vlivem nutkání, která nedokázal ovládat.

Podle agentury AFP jde o jeden z nejrozsáhlejších případů sexuálního násilí ve Francii z posledních let. Jméno podezřelého Vicentini nesdělil, podle médií jde ale o sedmapadesátiletého dělníka a otce tří dnes již dospělých dětí s bydlištěm v obci Pont-sur-Sambre nedaleko hranice s Belgií. Ve vazbě je od pondělí.

Muž se údajně během výslechu přiznal k 19 případům, které jsou součástí vyšetřování zahájeného v roce 1996. Celkový počet svých obětí ale odhadl na 40. Z 19 již známých obětí byly některé nezletilé. Podle policejního zdroje mezi nimi byla také třináctiletá a několik sedmnáctiletých studentek.

Všechny útoky se prý odvíjely podle stejného vzorce: "Ženy byly přepadeny zezadu, v časných ranních hodinách, on měl rukavice a částečně nebo úplně zakrytý obličej, například čepicí," uvedl státní zástupce.

Poslední útok přišel minulý týden, tentokrát v Belgii. Pachatele se podařilo vystopovat skrze poznávací značku na autě registrovaném ve Francii. Policisté ze severofrancouzského Lille poté zjistili, že se DNA tohoto muže shoduje s genetickým materiálem odebraným z několika obětí.

Podle francouzských médií byl pravděpodobný sériový násilník v místě svého bydliště výrazně zapojen do společenského a sportovního života a v minulosti působil jako trenér a prezident fotbalového družstva v Pont-sur-Sambre. Šlo údajně o člověka, který "hodně pracoval a nepoutal příliš mnoho pozornosti".

"S tím zatčením můžeme být spokojeni, protože si uvědomujeme, že máme co do činění s osobou, která se v posledních týdnech dopustila dalších činů a byla náchylná k takovému jednání i v budoucnosti," uvedl Vicentini.

"Znal jsem ho více než 20 let, je to překvapivé," řekl současný prezident zmíněného fotbalového klubu Willy Lebrun. "Choval se více než příkladně, a to i vůči ženám," dodal. "S jeho osobností to nejde dohromady. Byl vážený, ochotný. Je to obrovské překvapení," řekl starosta Pont-sur-Sambre Michel Detrait.