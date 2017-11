Paříž - Francie si připomíná druhé výročí teroristických útoků, při kterých na různých místech francouzské metropole zemřelo 130 lidí a přes 350 jich bylo zraněno. Prezident Emmanuel Macron uctil oběti na národním stadionu Stade de France i před bary, kde se atentáty odehrály. Pietu provázelo čtení jmen všech obětí, kladení věnců a květin a rovněž minuty ticha. Na jedné ze vzpomínkových akcí vystoupila i americká rocková kapela Eagles of Death Metal, na jejímž koncertu v klubu Bataclan teroristé před dvěma lety postříleli 90 lidí.

Macron v doprovodu své manželky Brigitte nejdřív zamířil na Stade de France, kde i v přítomnosti svého předchůdce Françoise Hollandea zahájil sérii projevů úcty k obětem atentátů z 13. listopadu 2015.

Prostranství před stadionem na severu metropole se stalo prvním ze šesti míst, kde tři islamistická teroristická komanda spáchala nejhorší atentáty ve francouzských dějinách. Macron před tamní pamětní desku, připomínající první oběť atentátů - portugalského přistěhovalce Manuela Diase, položil kytici z červených, bílých a modrých květů.

Hollande, který byl tehdy na stadionu, kde se konalo přátelské fotbalové utkání mezi Francií a Německem, dnes v rozhovoru s televizí France 2 popisoval, jak zaslechl explozi, ale přesto nechtěl ze stadionu utéct, "aby nikdo neměl dojem, že je ohrožena veřejnost". Rozhodnutí zůstat na stadionu podle něj "určitě zachránilo životy".

Vzpomínky, jejichž součástí byla i minuta ticha, se kromě prezidentů zúčastnily rodiny obětí, ministři vnitra a spravedlnosti Gérard Collomb a Nicole Belloubetová, předsedové obou komor francouzského parlamentu a pařížská starostka Anne Hidalgová.

Macron si s příbuznými obětí potřásl rukou a přesunul se k dalším místům krveprolití, restauracím a barům Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, Comptoir Voltaire a La Belle Equipe, kde vzpomínkové akce pokračovaly v podobném duchu.

Poslední zastávkou prezidenta a dalších politiků a pozůstalých byl klub Bataclan, který byl při pařížských atentátech před dvěma lety dějištěm nejhoršího krveprolití. Teroristé tam postříleli 90 lidí při koncertu americké rockové skupiny Eagles of Death Metal.

Právě americká kapela dnes nečekaně vystoupila na smutečním shromáždění před radnicí 11. pařížského obvodu, nedaleko Bataclanu. Frontman Jesse Hughes zazpíval při akci pořádané organizací obětí atentátů Life for Paris písně Save A Prayer a I Love You All the Time. Hughes a kytarista Dave Catching pak lidem rozdávali bílé růže.

Podle agentury AP vystoupil Hughes na pódium viditelně dojatý. "Jsem tak šťastný a rád, že vás všechny vidím. Jediným důvodem, proč tu stále stojíme, je ten, že všichni milujete rock and roll," řekl Hughes.

Součástí dnešních pietních akcí bylo i vypouštění barevných balonků na počest obětí. Po vzpomínkovém koncertě se ho zúčastnili i Macron a první dáma. Podle AP se prezident objímal s pozůstalými, poplácával je po zádech a hovořil s nimi.