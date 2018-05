Pardubice - Společnost Foxconn plánuje na podzim zahájit ve své továrně v Pardubicích výrobu bateriových úložišť. Sloužit mohou jako zásobárny energie z obnovitelných zdrojů, ke stabilizaci energetických sítí, jako součást nabíjecích systémů a pro elektromobily. ČTK to řekl manažer divize Energy Systems firmy Foxconn Radim Hofman.

Kvůli vznikající výrobě podnik přijme letos desítky lidí, nábory dalších desítek zaměstnanců budou pokračovat nejspíš i příští rok. Společnost má v současnosti hotový prototyp. Kontejner o délce šest metrů váží naplněný bateriemi 16 tun. Jeho kapacita je 762 kilowatthodin a výkon 500 kilowattů. Životnost systému je plánovaná na 20 let.

Jedno úložiště by například zajistilo zásobu elektřiny pro jednu domácnost až na 100 dní. V případě velkého výpadku proudu větší množství úložišť dodá energii do sítě okamžitě a spotřebitelé to ani nepocítí, nezastaví se vlaky, výroba v továrnách a elektřina bude dostupná v domácnostech, obchodech i nemocnicích.

Bateriová úložiště schraňují energii z obnovitelných zdrojů. V Evropě je velkým producentem větrné energie Německo. Elektřinu ale většinou energetické společnosti nemají jak uchovávat. Když ji nedodávají do sítě, turbíny vypnou. "To je samozřejmě obrovské plýtvání. Pokud k nim připojíte bateriové úložiště, tak vyrobenou energii uložíte a použijete ji, když je potřeba, například v ranní nebo večerní špičce," řekl Hofman.

Německo má jako záložní zdroj vodní elektrárny v Norsku, kterým ale trvá 30 minut, než začnou pracovat na plný výkon. Bateriové systémy, které používají lithium-iontové akumulátory, dokážou dodávat elektřinu do sítě během milisekund.

Desítky nebo i stovky kontejnerů mohou dodávat energii v místech, kde ještě neexistuje přenosová soustava nebo funguje špatně. "Třeba Indie, Afrika. Osadíte solární panely, dodáte kontejnery. Tohle je jedno z řešení pro nedostatek energie. Umožní to vesnicím a místním komunitám být více nezávislé na centrální elektrárně, která může být stovky kilometrů daleko. V rozvinutých zemích a lokalitách jde pak především o posílení přenosových sítí," řekl Hofman.

Očekává se, že investičními lídry budou především Čína, Indie, USA, Velká Británie, Německo, Japonsko, Jižní Korea a Austrálie. Úložiště mají mnohá využití. Mohou být i součástí nabíjecích stanic pro elektromobily, nabijí je za půl hodiny. Odborníci odhadují, že za deset let ve světě vzroste počet aut na elektrický pohon ze současných několika milionů na desítky milionů vozidel, řekl Hofman.

"V momentě, kdy tak rapidně vzroste spotřeba, by sítě jejich nabíjení nemusely zvládat. Čerpací stanice nebo obchodní centra mohou s pomocí úložišť poskytovat energii elektromobilům relativně kdykoliv a poměrně rychle," řekl Hofman. I samotné baterie z elektromobilů lze znovu využít. Po sedmi až deseti letech provozu si uchovají 70 procent nominální kapacity. Mohou tak být součástí úložišť, dodal manažer divize.

Foxconn pracuje na vývoji i menších systémů pro evropský trh, a to o kapacitě mezi 20 kWh až 250 kWh. "Všechny výrobky budeme montovat a testovat v Pardubicích s tím, že postupný nájezd výroby prvních systémů plánujeme během třetího a čtvrtého kvartálu tohoto roku. Kapacitně se bavíme o stovkách menších systémů měsíčně. U kontejnerů pak o čtyřech a do budoucna až o osmi kontejnerech měsíčně," řekl Hofman.