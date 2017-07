Praha - Americká rocková skupina Foo Fighters v úterý v zaplněné pražské O2 areně sklidila ovace vestoje už při svém příchodu na pódium ještě dříve, než se frontman kapely Dave Grohl stačil pozdravit s diváky. Vstřícné publikum se poté při více než dvouhodinové show dočkalo dvou desítek písní, spolu s hity zazněly také ukázky z chystané desky Concrete and Gold. Podle pořadatelů koncert navštívilo 14.000 lidí.

V roli předkapely vystoupila rocková skupina Red Fang, která již v Česku zahrála například na festivalech Rock for People a Mighty Sounds. Minulý týden měli Red Fang předvést svoji show v pražském klubu Rock Café, ale vzhledem k nabídce připojit se k evropskému turné Foo Fighters koncert zrušili.

Skupina pojmenovaná podle výrazu z druhé světové války označujícího neidentifikovaný létající předmět zahájila koncert písní Times Like These z alba One by One. Syrový rockový koncert doprovázený světelnými efekty strhnul posluchače hned od začátku a mnozí už při prvních písních jako Learn to Fly nebo Something From Nothing zapomněli na to, že mají místa k sezení. Při představování členové kapely ukázali svoji oblibu převzatých písní, například baskytarista Nate Mendel zahrál známý motiv z hitu Money od Pink Floyd.

Vedle starších písní jako These Days, Rope, Skin and Bones, White Limo, Monkey Wrench nebo Arlandria zahráli Foo Fighters i novou skladbu La Dee Da, kterou poprvé naživo zahráli 16. ledna na islandském festivalu Secret Solstice v Reykjavíku. "Přišlo by nám trochu zvláštní nenabídnout fanouškům vůbec nic nového," uvedl před začátkem turné Grohl.

Publikum Foo Fighters v průběhu večera překvapili, když na pódium jako hosta pozvali Jaze Colemana, frontmana z britské kapely Killing Joke. Závěr večera patřil hitům Best of You a Everlong.

Foo Fighters dorazili do Česka v rámci svého světového turné, několikanásobní držitelé cen Grammy se do Prahy vrátili po pěti letech. Kapela ze Seattlu letos hraje v Evropě především na hudebních festivalech. Praha patří mezi několik málo měst, kde Foo Fighters odehrají samostatný koncert.

Naposledy vystupovali Foo Fighters v Praze v srpnu 2012. Poprvé do Prahy přijeli v říjnu 1995, kdy zahráli ve Sky Clubu Brumlovka. Foo Fighters založil v Seattlu po smrti frontmana Nirvany Kurta Cobaina jeho bývalý spoluhráč Dave Grohl. Od svého vzniku v roce 1994 vydala kapela osm studiových alb, deváté nabídne letos v září. Čtyři z dosavadních osmi nahrávek si odnesly cenu Grammy pro nejlepší rockové album a celkem prodali Foo Fighters dvanáct milionů desek jen ve Spojených státech a 30 milionů celosvětově. Současnou sestavu tvoří spolu se zpěvákem a kytaristou Grohlem a hráčem na baskytaru Mendelem ještě bubeník Taylor Hawkins a kytaristé Chris Shiflett a Pat Smear.