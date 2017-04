Washington - Bývalý bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Flynn přiznal, že vydělal více než 1,3 milionu dolarů (asi 33 milionů Kč) za práci pro technologické firmy, politické skupiny a vládní dodavatele, jakož i za vystoupením pro ruské společnosti a za lobbování pro firmy tureckého podnikatele. Informovala o tom americká a ruská média s odvoláním na dokumenty zveřejněné Bílým domem. Americké sdělovací prostředky ale upozornily na to, že Flynn své příjmy uváděl dvakrát - v únoru a v březnu - a že na únorovém formuláři příjmy z Ruska chybí.

Na březnovém jsou podle listu The New York Times vyjmenovány společnosti, které Flynnovi platily, v sekci nevládní platby přesahující ročně 5000 dolarů. Podle listu The Wall Street Journal dostal bývalý Trumpův poradce od ruských společností více než 50.000 dolarů (asi 1,27 milionu Kč).

Důvod odlišných údajů v obou deklaracích, z nichž první je z 11. února a druhá z 31. března, dokumentace zveřejněná Bílým domem neuvádí.

Flynn přiznal mimo jiné, že dostal peníze za vystoupení pořádané ruskou státní televizí RT, od letecké dopravní firmy Volga-Dněpr a od americké filiálky ruské softwarové společnosti Kaspersky Lab.

Stanice BBC na svém ruskojazyčném webu uvedla, že Flynn v nové deklaraci potvrdil, že v roce 2015 dostal 45.000 dolarů od ruské televize RT za řeč přednesenou na konferenci, kterou tato prokremelská stanice pořádala. V nových dokumentech se zmiňují také příjmy od Volga-Dněpr a filiálky Kaspersky Lab.

V deklaraci, podané ještě před odstoupením, se sice zmiňovaly honoráře za vystoupení, ale chyběly údaje o společnostech, které přednášky zaplatily.

Flynn po Trumpově nástupu do Bílého domu sloužil prezidentovi jako hlavní bezpečnostní poradce. Po 24 dnech v úřadu ale musel odstoupit kvůli svým nejasným vazbám na Rusko. Flynn totiž viceprezidentovi Miku Penceovi nejdříve řekl, že před prezidentskou inaugurací nehovořil s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Později připustil, že s Kisljakem jednal a že to Penceovi neřekl nedopatřením.

Bývalý poradce podle svého právníka nabídl FBI a vyšetřujícím komisím Kongresu, že bude vypovídat o vazbách Trumpova blízkého okolí na Rusko výměnou za imunitu před stíháním.

Sněmovní výbor a také senátní výbor pro tajné služby společně s FBI vyšetřují možné ruské ovlivňování voleb.

Ruský prezident Vladimir Putin opakovaně popírá, že by se Moskva snažila zasahovat do loňských prezidentských voleb ve Spojených státech. Tato tvrzení jsou podle něj "lži a výmysly namířené proti Rusku a provokace".