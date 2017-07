Praha - Přispívat zaměstnancům formou benefitu na nákup knih umožnila novela zákona o daních z příjmu, která platí od 1. července. Dosud tak zaměstnavatelé přispívali z příslušného fondu třeba na léky, divadlo nebo na sport. Případné poukázky na knihy ale nebudou ve stejném režimu jako stravenky, jejich poskytování se řídí jinými pravidly. ČTK to dnes řekli Lukáš Hendrych z auditorské a poradenské společnosti BDO a předseda Svazu knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.

Nápad na knižní poukázky dostal právě Svaz českých knihkupců a nakladatelů, jehož návrh podle Vopěnky podpořili politici napříč politickým spektrem. "Knihy jsou nyní uznatelnými daňovými benefity. Neznamená to, že hned budeme tisknout adresné knižní poukázky. Většina zaměstnavatelů dnes dává benefit neadresně - v podstatě zaměstnanci nabije jeho benefitní platební kartu nějakým obnosem a on za něj může čerpat to, co je uznatelné," řekl Vopěnka.

Nově tedy bude možné jít i do knihkupectví, pokud to bude mít smlouvu s provozovatelem benefitní karty, což bývá nejčastěji firma Sodexo nebo Edenred.

"Nově se osvobozují nepeněžní plnění ve formě příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti. To ale neplatí pro knihy, ve kterých reklama přesahuje 50 procent plochy," uvedl Hendrych. Kromě toho musejí být podle něj splněny další podmínky, tedy, že benefit je poskytnutý zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po jeho zdanění anebo na vrub nedaňových výdajů (nákladů)," doplnil.

"Zejména pro zaměstnance s nižšími příjmy nebo pro rodiny s dětmi, které si dosud knihy nemohly dovolit, je to významná příležitost, jak investovat do četby a vzdělání. A samozřejmě to pomůže i kamenným knihkupectvím, z nichž řada bojuje o přežití," řekl už dříve k novince Vopěnka. Z dosavadních volnočasových benefitů je nejpopulárnější příspěvek zaměstnavatele na nákup v lékárně. Oblíbené jsou i příspěvky na lístky do kina nebo na fitness či wellness.

Průměrná cena knihy se pohybuje kolem 240 korun, jak uvádí knihkupecký svaz. V Česku se ročně prodají knihy za přibližně sedm miliard korun, asi čtvrtina z toho prostřednictvím internetu. Nakladatelé a knihkupci si od knižních stravenek slibují to, že přivedou čtenáře do kamenných knihkupectví.