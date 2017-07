Vimperk (Prachaticko) - Vimperská textilní firma Vavi, výrobce pánských i dámských košilí a firemního oblečení, dokončila košile pro karlovarský filmový festival. Denně Vavi, jež zaměstnává 18 lidí a meziročně zdvojnásobila tržby na 9,6 milionu Kč, vyrobí 120 až 130 košil. Mezi její klienty patří Václav Klaus, Jiří Suchý i čeští olympionici. Během tří let rozšíří firma výrobu a bude zaměstnávat 30 lidí, v první fázi investuje 15 až 18 milionů. ČTK to řekla zakladatelka firmy Věra Vávrová.

Nyní ve Vavi došili 75 košil pro zaměstnance karlovarského hotelu Pupp. Pro tamní filmový festival šijí třetím rokem, dodávají i obleky, sukně a vesty. "Oblékáme hotel Pupp, v souvislosti s festivalem chtějí mít nové uniformy. Je to prestižní, protože každý se bude ptát, kdo je oblékal, a dělá to dobře i našim zaměstnancům - holky na to pak koukají v televizi a říkají si: tohle jsme šily my," řekla Vávrová

Rodinná firma Vavi funguje od roku 1990, kdy ji založila Vávrová, vyučená dámská krejčová, která v letech 1972 až 1989 pracovala ve vimperské textilce Šumavan. Začínala v březnu 1990 doma šitím na zakázku, na dvou "mašinách", pak přistavěli garáž, kde byla první dílna. Dnes mají dvě prodejny, v Praze a Českých Budějovicích, pět let spolupracují s dílnou v Makedonii, kde se šije část košil a kam dodávají vlastní střihy.

"Košile tehdy na trhu moc nebyly, postupně jsme kupovali stroje, zkvalitňovali, s manželem jsme objížděli obchody," řekla Vávrová. První zakázkou bylo pět košil pro myslivce ze Žďáru nad Sázavou. Dnes třetinu obratu investují, každý rok koupí pět nových strojů. Do tří let chtějí zvětšit výrobu, v průmyslové zóně postaví nový závod. Nyní ve Vavi pracuje 18 lidí, řada z nich přišla ze Šumavanu, který vyvážel do 72 zemí. Mzdy i prémie jim firma zvedá každý rok.

Mezi klienty patří banky, firmy Bosch, Pietro Filipi, České aerolinie, automobilky Audi, Seat nebo Honda, čeští olympionici jako Jan Želený či Lukáš Bauer, exprezident Václav Klaus, Národní divadlo, hudebníci jako Jiří Suchý či fotbalový klub FC Viktoria Plzeň.

Na košile používají stoprocentní bavlnu, u levnějších někdy tvoří 20 procent polyester. Látky vozí z Itálie, Rakouska, pro letušky z Francie, dále z Pákistánu, Turecka či Indie. "Teď letí vypasované košile a menší límečky, mladí kluci mají rádi slimky, nosí se hodně košile bez kapes. V létě lněné košile, dávají se kontrastní knoflíky," řekla Vávrová.