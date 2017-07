Praha - Společnost CIB Group zvýší prvním obyvatelům sídliště v pražské Písnici nájemné. ČTK to dnes sdělil člen správní rady firmy Alois Přibyl. Důvodem je podle společnosti nízké nájemné, u dosud vybraných domů by nájmy měly vzrůst v průměru o zhruba 3600 korun měsíčně. V budoucnu se změní podmínky pro všechny nájemníky sídliště. O podobě sídliště chce firma jednat s radnicí Prahy-Libuš, dodal Přibyl. Obyvatelé se zvýšením nájemného nesouhlasí.

Více než 700 bytů letos CIB koupila od společnosti ČEZ za asi 1,3 miliardy korun. Proti prodeji v uplynulých měsících protestovali nájemníci i radnice.

"Současná výše nájmů nebyla v některých případech ani na nákladové úrovni. Některým nájemníkům se smlouvou na dobu určitou bylo třeba zajistit možnost svoji smlouvu prodloužit, a proto jsme jim včas zaslali nové podmínky. Naše nabídka je výrazně pod výší nájemného obvyklého v této oblasti a vyjma nadstandardně velkých bytů nad 80 metrů čtverečních nepřesahuje 10.000 korun měsíčně," uvedl Přibyl.

Podle tabulky cenové tabulky CIB, kterou má ČTK k dispozici, budou nově například nájemníci bytů 3+1 platit měsíčně 10.000 korun místo současných zhruba 6500 korun. Garsonka 1+1 vyjde nově o 2500 korun více a lidé zaplatí 6500 korun. Největší skok čeká obyvatele bytů 4+1, kteří zaplatí 12.900 korun, dosud platili 7898 korun.

"Aby zájemci neměli pocit, že jednají v časové tísni, nabízíme jim možnost prodloužení nájmu o tři měsíce za současných podmínek, aby měli čas se rozhodnout," uvedl Přibyl. Firma chce postupně revidovat všechny nájemní smlouvy a jednat s každým nájemníkem. Případný odprodej bytů nechystá.

Zvýšení nájemného se obyvatelům nelíbí. "Již dostáváme od CIB dopisy, týká se to v tuto chvíli smluv na dobu určitou. Jako vlastník ale firma ještě není zapsána v katastru, tam může být zapsána nejdříve od zítřka (čtvrtka). My doufáme, že se tak nestane. Ještě se nevzdáváme a rozhodneme se, jak postupovat dál," řekla ČTK Magdalena Vlková ze sdružení Moje Písnice. Lidé již zhruba rok proti prodeji protestují a opakovaně vyzývali ČEZ, aby byty prodal nájemníkům. To se ale nestalo. Obyvatelé podali určovací žalobu, podle nich totiž existují pochybnosti o tom, jak v 90. letech ČEZ byty získal.

Prodej se nelíbí ani místní radnici. "Společnost ČEZ nepochybně nedostala stovky bytů a celé veřejné prostranství sídliště v roce 1993 proto, aby s tím za 25 let kšeftovala na volném trhu," uvedl starosta Jiří Koubek (TOP 09) po úterním hlasování Sněmovny. Při něm neprošel návrh úkolovat vládu, aby podala návrh na předběžné opatření pro zamezení převodu z majetku ČEZ.

Samotný prodej provázely komplikace, kdy ze soutěže odstoupila původně vítězná firma Kennial, patřící do skupiny ARCA Capital podnikatele Pavola Krúpy. Od koupě ustoupila kvůli určovací žalobě nájemníků.

Fond 739 bytů v Písnici byl poslední velkou skupinou bytů ve vlastnictví ČEZ, která již dříve prodala dalších zhruba 7000 bytů z původních přibližně 8000. CIB Group podala nabídku prostřednictvím společnosti Office Rent Prachatice později přejmenované na CIB Rent Písnice.