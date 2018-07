Praha - Česká budovatelská hra Factorio by měla být zcela hotová v létě příštího roku. Již nyní je prodáno kolem 1,5 milionu licencí, řekl ČTK jeden z hlavních vývojářů hry Michal Kovařík. Hra v posledních dnech zdražila na platformě Steam, která je určena k digitální distribuci her, na 25 eur nebo 30 dolarů, další zdražování se již podle něj nechystá. Hlavním úkolem hráče je vybudovat funkční systém pro stavbu kosmické lodi, s níž opustí planetu. Design hry je inspirován grafikou her z 90. let, jako byl kultovní Command and Conquer. Factorio mohou zájemci do konce prázdnin hrát zdarma v Národní technické knihovně v Praze 6.

Letos nejde o první hru, s níž Češi v zahraničí uspěli. Například už týden od únorového vydání se prodalo zhruba milion kusů nové české počítačové hry Kingdom Come: Deliverance, kterou uvedla na trh tuzemská společnost Warhorse Studios. Hra Chuchel od Amanita Design zase získala herního Oscara pro nezávislé vývojáře.

Národní technická knihovna umožnila hraní Factoria zdarma v rámci "křtu" nových počítačů za 3,3 milionu korun.

Hrdina Factoria ztroskotá na neznámé planetě a má za úkol přes počáteční primitivní fáze, jako je těžba dřeva nebo nerostů, vybudovat automatizovanou továrnu, která mu umožní výrobu kosmické lodě. Herní medián je podle Kovaříka v prozatímní verzi kolem 37 hodin, průměr pak kolem 80 hodin.

Hra má také ekologický aspekt - když hráč staví průmyslové provozy, ovlivňuje tak okolí. "Rozhodně jsme nikdy neplánovali dělat ekologickou agitku," upozorňuje vývojář, který na hře pracuje již šest let. Hráč tak podle něj není úplně kladnou postavou, může si vyzkoušet myšlení "zlého industriálníka". "Je tam vidět, jak lesy postupně šednou a prostě chřadnou. A jsou tam - my tomu říkáme nepřátelé, ale v podstatě to nejsou nepřátelé - jsou to domorodí obyvatelé planety," upozornil Kovařík. Hráč si tak podle něj může například vybrat, zda bude vyrábět elektřinu pomocí uhelných elektráren, solárních panelů nebo jaderného štěpení. "Ale tím jeho volba končí, má výrobny na zpracování chemikálií a ty generují znečištění, ať chce nebo ne, tomu se vlastně nevyhne," dodal.

Hra je v režimu předběžného přístupu na Steamu již několik let, nyní studio Wube software, což je podle Kovaříka zkratka z polského Všechno bude (Wszystko będzie), vydalo poslední verzi před dokončením.

Hra je podle něj vhodná pro lidi, kteří mají rádi budovatelské technické hry, i pro děti.

Na vývoji se podílelo kolem 15 lidí, náklady podle Kovaříka činily zhruba deset milionů korun, které se už nyní vrátily. Hru si zatím podle něj pořizovali hlavně Američané, Němci a Japonci.