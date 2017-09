Praha - Dokumentární film Selský rozum o předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi uvidí diváci na obrazovkách České televize až po volbách. Dokument nepřináší žádné nové pohledy, neexistuje tak žádný zásadní zájem, aby televize tento film odvysílala do voleb. Na dnešním jednání rady ČT to řekl generální ředitel ČT Petr Dvořák. Vysílat se tak bude asi během listopadu. Kvůli snímku se ČT dostala do sporu se Stranou zelených, která chtěla Selský rozum promítat v předvolební kampani.

ČT jako koproducent snímku nesouhlasí s využitím filmu, který ukazuje vztah Babišova podnikání a politického působení, v kampani Zelených. Podle Zelených má na to strana právo, protože má smlouvu s tvůrci pořadu. Podle Dvořáka ale měli Zelení smlouvu s minoritním koproducentem. Nová smlouva mezi ním a ČT už šíření pořadu v rámci předvolební kampaně pod pokutou zakazuje.

Diskusi ohledně filmu dnes otevřel radní ČT Zdeněk Šarapatka, kterého zajímalo, proč televize pořad neplánuje vysílat. "Snímek je k vidění na internetu. ČT je z řady médií ostrakizována za to, že pracuje na politickou zakázku, což se já nedomnívám," uvedl Šarapatka.

Podle Dvořáka nebylo možno film odvysílat v delším časovém předstihu před říjnovými volbami. Snímek bylo nutno přepracovat. Objevily se v něm nedostatky v pravidlech citací, nebo vyvstala otázka, zda všechny strany v dokumentu dostaly dostatek prostoru, uvedl dnes ředitel ČT.